본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

대단지 신축 아파트 ‘사천 이안 스카이포레’, 산업단지 직주근접 수요 잡아

정진기자

입력2025.12.03 14:00

시계아이콘01분 08초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
대단지 신축 아파트 ‘사천 이안 스카이포레’, 산업단지 직주근접 수요 잡아
AD

경남 사천에 총 1,100세대 규모의 대단지 아파트 '사천 이안 스카이포레'가 들어선다. 이 단지는 대우산업개발이 선보이는 지역 내 희소한 대규모 신축 단지로, 쾌적한 주거환경과 다양한 커뮤니티 시설을 갖춰 실거주와 투자 수요 모두에게 주목받고 있다.


최근 고분양가와 금리 부담이 이어지는 가운데에서도 대단지 신축 아파트의 인기는 오히려 높아지고 있다.


부동산 전문가들은 "대단지 아파트는 안정적인 자산가치와 편의시설 인프라를 갖춘 만큼 실수요층뿐 아니라 투자 수요까지 꾸준히 유입된다"며 "특히 산업단지 인근의 직주근접 단지는 선호도가 더욱 높다"고 분석했다.


이러한 시장 흐름 속에서 사천시에 조성되는 '사천 이안 스카이포레'는 총 1,100세대 규모로 희소성과 규모 모두를 갖춘 대형 주거단지다. 항공국가산업단지와 인접해 직주근접의 이점까지 확보해 산업단지 근로자들의 배후주거지로도 기대를 모은다.


이번에 우선 공급되는 A-1블록은 535가구 규모로, 전용 62~84㎡의 중소형 중심 구성이다. 세부 타입은 △62㎡A형 88가구 △62㎡B형 18가구 △71㎡ 96가구 △84㎡A형 225가구 △84㎡B형 108가구로 구성됐다.


단지는 남향 위주의 판상형 구조와 넓은 동간 거리, 높은 녹지율을 통해 쾌적한 주거환경을 확보했다. 건폐율 17.21%의 저밀도 설계로 개방감과 일조권을 극대화했으며, 사천 내 최고 수준의 인동거리로 주거 품질을 높였다.


세대 내부에는 시스템 에어컨, 전열교환기 등 에너지 효율 설비와 드레스룸·팬트리·알파룸 등 수납 특화설계가 적용된다. 'ㄱ'자형 주방에 아일랜드 식탁을 더한 LDK 구조는 공간 활용도를 높여 실거주 만족도를 강화했다.


대단지 규모에 걸맞은 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 피트니스센터, 개인공방, 스튜디오, 오피스, 텃밭 등 입주민 편의시설은 물론 캠핑데크·글램핑·카라반·다목적 강당 등 다양한 여가시설도 제공될 예정이다.


'사천 이안 스카이포레'는 기업형 민간임대주택 방식으로 추진된다. 주택도시보증공사(HUG) 임대보증금 보증보험 가입으로 임차인의 보증금을 보호하며, 임대 기간 동안 주택 수에 포함되지 않아 세금 부담도 없다. 10년 임대 후 분양전환 우선권이 부여되고, 임대 기간 중 양도 및 전대가 가능해 실거주자와 투자자 모두에게 유리한 구조다.


민간임대 유형 중 '장기일반민간임대주택'으로 분류돼 취득세·보유세·종부세 등의 부담 없이 장기 거주할 수 있다는 점도 장점이다.


시행사 인앤월드 관계자는 "희소성이 높은 대단지 규모에 직주근접 입지까지 갖춘 만큼 안정성과 실거주 편의성, 향후 투자가치까지 모두 만족시키는 단지를 조성할 것"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

'사천 이안 스카이포레'는 청약통장 없이 만 19세 이상 성인이면 누구나 신청 가능하며, 홍보관은 사천시 일원에서 운영 중이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기