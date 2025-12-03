국힘 의원 25명, 비상계엄 '대국민 사과'…"尹 정치 단절 약속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12·3 비상계엄 1년 맞아 사과문 발표

"재창당 수준의 정당 혁신 이뤄낼 것"

국민의힘 의원 25명은 12·3 비상계엄 1년을 맞은 3일 "(비상계엄) 당시 집권여당의 국회의원으로서 책임을 통감한다. 국민께 머리 숙여 사과드린다"며 대국민 사과에 나섰다. 윤석열 전 대통령 등 비상계엄 옹호 세력과 정치적으로 단절하겠다고도 공언했다.

국민의힘 의원들이 3일 서울 여의도 국회에서 12.3 비상계엄에 대해 사과하고 있다. 장보경 기자

이성권 의원 등 국민의힘 의원 25명은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "불법적인 비상계엄과 이로 인한 대통령 탄핵, 그리고 대선 패배에 이르기까지 국민의 뜻을 온전히 받들지 못한 우리들의 과오를 반성한다"며 이같이 밝혔다.

이날 사과문에는 고동진·권영진·김건·김성원·김소희·김용태·김재섭·김형동·박정하·박정훈·배준영·서범수·송석준·신성범·안상훈·안철수·엄태영·우재준·유용원·이상휘·이성권·정연욱·조은희·진종오·최형두 의원 등 25명이 이름을 올렸다. 이들 중 일부는 지난달 20일 장 대표를 찾아가 비상계엄 1주년과 관련한 입장 표명을 요구하기도 했다.

이들은 "12·3 비상계엄은 우리 국민이 피땀으로 성취한 대한민국의 자유민주주의를 부정하고 짓밟은 반헌법적, 반민주적 행동"이라며 "이로 인해 대한민국의 국격은 추락하고 우리 국민은 커다란 고통과 혼란을 겪어야만 했다"고 말했다.

이어 "당시 거대 야당의 입법 폭주와 줄 탄핵 등으로 인해 정상적인 국정 운영이 어려웠고, 자유민주주의 체제가 위협받는 현실을 타개할 필요가 있었음을 이해한다"면서도 "이는 어디까지나 헌법과 법률의 틀 내에서 정치를 통해 해결해야 할 문제였지 군대와 경찰을 동원한 비상계엄이라는 극단적인 방식으로 해결해서는 결코 안 될 일"이라고 비판했다.

이들은 "윤 전 대통령을 비롯한 비상계엄을 옹호한 세력과 정치적으로 단절할 것을 약속드린다"라고도 강조했다.

당 혁신도 약속했다. 이들은 "지금 국민께서는 더불어민주당과 이재명 정권의 폭주와 실정을 우려하고 비판하시면서도 동시에 야당인 국민의힘을 더 크게 꾸짖고 계신다"며 "국민의 삶을 보살피는 민생·정책·수권 정당으로 당 체질을 바꾸고 재창당 수준의 정당 혁신을 이뤄내겠다"고 선언했다.





그러면서 "과거에 대한 반성과 성찰, 그리고 용기 있는 단절을 바탕으로 새로운 미래로 나아가겠다"며 "앞날을 지지하고 응원해 주실 것을 간곡히 부탁드린다"고 덧붙였다.





