李대통령, 중일 관계 "편들기보다 중재와 조정 역할 바람직"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'계엄 1년' 외신 기자회견

이재명 대통령이 중국과 일본의 갈등 상황과 관련해 "우리가 한쪽 편을 들거나 하는 것은 갈등을 격화시키는 요인이 된다"고 말했다.

연합뉴스

AD



이 대통령은 3일 '12·3 비상계엄' 사태 1년을 맞아 청와대 영빈관에서 진행한 외신 기자회견에서 "대한민국 속담에 '싸움은 말리고 흥정은 붙이라'는 말이 있다"면서 이같이 언급했다.

그러면서 이 대통령은 "개인 간 관계나 국가 간 관계 모두 마찬가지이지만 최대한 공존하고 존중하고 협력하는 것이 바람직하다"며 "공통점을 찾아내기 위해 노력하고 협력할 부분을 최대한 찾아내 협력하는 것이 바람직하다"고 강조했다.

이어 모두가 함께 공존할 수 있는 방향을 찾겠다고 했다. 이 대통령은 "한쪽 편을 들기보다 모두가 함께 공존할 수 있는 것이 뭔지 찾겠다"며 "가능한 영역이 있다면 갈등을 최소화하고 중재하고 조정할 수 있는 역할이 있다면 그 역할을 하는 것이 바람직하다"고 말했다.





AD

앞서 이 대통령은 기자회견 모두발언에서 비상계엄 사태의 극복 과정과 관련해 "언론의 역할에 매우 감사하게 생각한다"며 "각국 정부의 역할과 미국 정부의 역할도 크게 작용했다는 점을 알고 있다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>