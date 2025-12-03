미래에셋, TIGER 배당 ETF 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 연말을 맞아 TIGER 배당 ETF 투자자를 위한 특별 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

최근 글로벌 증시 변동성이 확대되면서 안정적인 국내 고배당주에 대한 관심이 커지고 있다. 특히 배당소득 분리과세 등 세제 개편안이 국회 기획재정위원회를 통과하며 국내 배당주 투자 매력도 더욱 부각되는 분위기다.

'연말에는 따뜻하게 배당 받아가세요' 이벤트는 ▲TIGER 코리아배당다우존스 ETF ▲TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF ▲TIGER 리츠부동산인프라 ETF 등 총 3종 투자자를 대상으로 진행된다.

TIGER 코리아배당다우존스 ETF와 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF는 최근 고배당 투자에 대한 수요가 증가하며 인기를 끌고 있다. ETF 2종 모두 올 하반기 주당 분배금을 상향 조정하며 투자자들의 배당 수익 확대에 기여했다.

TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 배당수익률, 배당성장률, ROE, 현금흐름부채비율 등을 고려해 선정한 고배당 우량주 30종목에 분산 투자하는 ETF다. 주요 편입 종목은 현대글로비스, 삼성생명, DB손해보험, BNK금융지주, 우리금융지주 등이다.

TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF는 국내 대표 은행주 10개 종목에 집중적으로 투자하는 상품으로 우리금융지주, 기업은행, 신한지주, 하나금융지주, KB금융지주 등을 편입하고 있다.

TIGER 리츠부동산인프라 ETF 역시 대표 배당 투자 ETF로 꼽힌다. 이는 국내 최초 리츠 ETF이자 현재 순자산 1조원을 넘어선 국내 최대 리츠 ETF다. 주요 편입 종목으로는 맥쿼리인프라, SK리츠, KB발해인프라, 롯데리츠, ESR켄달스퀘어리츠 등이 있다. 보유한 리츠·인프라 자산에서 발생하는 배당금을 기반으로 연 7~8%대의 안정적인 월분배금을 지급하고 있다. 내년 3월부터는 분배금 가이던스를 업데이트해 분배 재원을 투명하게 공개함으로써 투자자 신뢰를 높일 계획이다.

내년 1월 2일까지 진행하는 이벤트는 해당 3종 ETF 중 1종 이상에서 분배금 수령 또는 매수 내역을 인증하면 응모할 수 있다. 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하며, 자세한 이벤트 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





AD

미래에셋자산운용 이승원 디지털플랫폼본부장은 "TIGER ETF를 통해 높은 배당성장률과 배당수익률은 물론 안정적인 월배당 투자까지 누릴 수 있다"며 "이번 이벤트가 투자자들이 배당 혜택과 함께 따뜻한 선물을 받으며 더욱 풍성한 연말을 보내는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>