롯데손보, '내맘대로 생활건강보험' 출시…월 2000원에 맞춤 보장 선택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데손해보험이 생활밀착형 보험 플랫폼 '앨리스(ALICE)'를 통해 'FOR ME 내맘대로 생활건강보험'을 출시했다고 3일 밝혔다.

내맘대로 생활건강보험은 독감·대상포진·통풍·용종 등 일상에서 흔히 발생하는 질환 중 고객이 필요한 항목만 선택해 가입할 수 있도록 설계된 생활밀착형 장기보험이다.

주요 담보는 ▲독감 치료 시 10만원 ▲대상포진 진단 시 100만원 ▲통풍 진단 시 100만원 ▲용종 진단 시 10만원 보장 등으로 구성됐고 만 19세부터 64세까지 가입 가능하다.

AD

기존 장기보험은 여러 보장을 묶은 '종합형 구조'로 설계돼 고객이 원하는 보장만 골라 가입하기 어려웠고 그만큼 보험료 부담도 클 수밖에 없었다.

반면 내맘대로 생활건강보험은 고객이 선택한 보장만으로 설계할 수 있어 불필요한 담보 가입을 피할 수 있다는 점이 특징이다.

그만큼 보험료도 종합형 상품 대비 낮추며 고객 부담을 줄이는 동시에 가격 경쟁력도 확보했다. 최소 납입금액은 2000원이다. 40세 여성 기준으로 독감·대상포진·통풍 담보를 가입할 경우 월 보험료는 약 2500원 수준이다.

보장기간도 고객이 1·3·5·10년 단위로 직접 선택할 수 있어 개인 라이프 스타일이나 재무 상황에 따라 유연하게 설계할 수 있다는 점도 특징이다.





AD

롯데손해보험 관계자는 "'내맘대로 생활건강보험'은 가벼운 일상 질병에 대해 부담없이 가입할 수 있는 초미니 장기보험 상품"이라며 "월 2000원대의 보험료로 일상 질병에 대비할 수 있는 가성비를 갖춘 상품"이라고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>