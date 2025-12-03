윤선생베이직, 신규 회원 대상 '겨울방학 페스타' 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 회원 전원 '삼성 갤럭시핏3' 증정

윤선생은 겨울방학을 앞두고 화상영어 브랜드 '윤선생베이직'의 신규 회원 가입 프로모션 '겨울방학 페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 프로모션은 2026년 1월까지 윤선생베이직에 12개월 약정으로 가입한 신규 회원 전원에게 '삼성 갤럭시핏3'를 증정한다. 또한 12월부터 1월까지 신규 가입한 회원 중 추첨을 거쳐 아이패드 11세대(1명), 투썸플레이스 케이크 기프티콘(5명), 메가커피 기프티콘(50명) 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

윤선생베이직 '겨울방학 페스타' 안내 이미지. 윤선생

AD

학습 신청은 윤스닷컴 또는 윤선생베이직 홈페이지에서 온라인으로 가능하며, 가입과 동시에 이벤트에 자동 응모된다. 최근 12개월 동안 윤선생베이직 학습 이력이 없는 예비 초등학생 및 초·중등 자녀를 둔 학부모라면 누구나 참여할 수 있다.

가족회원 신규 가입 이벤트 '패밀리 페스타'도 함께 운영한다. 기존 학습회원의 형제, 자매 등 직계 가족이 윤선생베이직 학습을 새롭게 시작할 경우 1개월 학습비를 무료로 제공한다. 해당 금액은 가입 후 두 달에 걸쳐 자동 할인된다.





AD

윤선생 관계자는 "겨울방학을 앞두고 아이들의 영어 학습 리듬을 유지할 수 있도록 다양한 혜택을 준비했다"며 "효율적인 영어학습을 고민하는 학부모들에게 도움이 되기를 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>