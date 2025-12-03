3분기 GDP 성장률 1.3%…속보치 대비 0.1%P↑(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건설투자 증가전환…정부소비·수출도 늘어

3분기 우리나라 경제가 전 분기 대비 1.3% 성장한 것으로 집계됐다. 건설투자가 상승 전환하고 정부소비와 수출실적도 상향 수정되면서 지난 10월 발표한 속보치보다 0.1%포인트 늘었다.

연합뉴스

한국은행은 3분기 우리나라의 실질 국내총생산(GDP) 성장률(잠정치)이 전 분기 대비 1.3% 증가했다고 3일 발표했다.

우리나라 경제는 지난해 2분기 역성장(-0.2%)한 이후 3·4분기 연속 0.1% 성장에 그쳤고, 올해 1분기에는 다시 마이너스(-0.2%) 성장률을 기록했다. 하지만 2분기 0.7%로 회복한 이후 3분기에는 1%대로 올라섰다.

3분기 성장률은 소비·건설투자를 포함한 내수와 수출 모두 늘었다.

지출항목별 성장률을 보면 민간소비는 승용차·통신기기 등 재화와 음식점·의료 등 서비스 소비가 모두 늘어 전 분기 대비 1.3% 증가했다. 정부소비는 물건비와 건강보험급여비를 중심으로 1.3% 늘었다.

건설투자는 토목건설을 중심으로 0.6% 증가했다. 이는 6분기만의 상승 전환으로, 10월 속보치(-0.1%)보다도 늘었다. 설비투자는 반도체제조용기계 등 기계류를 중심으로 2.6% 증가했다.

수출은 반도체와 자동차 등이 늘어 2.1% 증가했고, 수입은 기계 및 장비, 자동차 등을 중심으로 2.0% 늘었다.

앞서 속보치와 비교하면 정부소비(0.1%포인트), 건설투자(0.7%포인트), 설비투자(0.2%포인트), 지식재산생산물투자(1.0%포인트), 수출(0.6%포인트), 수입(0.7%포인트) 모두 상향 조정됐다.

지출항목별 3분기 성장률 기여도를 보면 소비와 투자를 포함한 내수는 1.2%포인트, 순수출(수출-수입)은 0.1%포인트로 나타났다. 2분기와 비교하면 내수는 0.8%포인트 올랐고, 순수출은 0.2%포인트 내려 내수 회복세가 뚜렷했다.

항목별로 보면 소비는 0.9%포인트로 올랐고, 건설투자와 설비투자 역시 각각 0.1%포인트, 0.2%포인트로 증가 전환했다. 수출은 0.9%포인트, 수입은 0.8%포인트를 기록했다.

업종별로는 제조업이 운송장비, 컴퓨터, 전자·광학기기 등을 중심으로 전기 대비 1.5% 증가했다. 건설업은 토목건설을 중심으로 0.7% 늘었다. 서비스업은 도소매·숙박음식업, 운수업, 금융·보험업 등이 늘어 1.4% 증가했다.

3분기 실질 국민총소득(GNI)은 전기 대비 0.8% 증가했다. 교역조건 악화로 실질무역손실이 확대됐고, 실질 국외순수취요소소득도 줄어들면서 GDP 성장률을 하회했다. 실질 GNI는 우리 국민이 국내외에서 벌어들인 실질 구매력을 나타낸다. 실질 GNI가 증가했다는 것은 국민들의 경제 여력이 늘었다는 의미로 해석된다.





국내 전반의 물가 수준을 나타내는 지수인 GDP 디플레이터는 전년 동기 대비 2.7% 상승했다. 2분기 총저축률은 34.4%로 전기 대비 1.2%포인트 하락했고, 국내총투자율은 28.6%로 0.2%포인트 하락했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

