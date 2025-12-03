[클릭 e종목]"롯데관광개발, 4분기 깜짝 실적 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권이 3일 롯데관광개발에 대해 내년에는 월평균 500억원 매출 체질과 레버리지 효과 본격화로 2000억원 이상의 영업이익 실현이 가능해 보인다며 업종 내 최선호주로 꼽았다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 3만2000원을 유지했다.

롯데관광개발은 지난달 전형적인 비수기에도 깜짝 실적을 기록하며 기초 체력이 한단계 상승했음을 확인했다. 드롭액(카지노 고객이 칩으로 바꾼 금액)은 2628억원(전월 대비 -7.6%)으로 방문객 수(-13%) 대비 감소 폭이 작았고, 인당 드롭액은 520만원을 기록했다.

임수진 키움증권 연구원은 "이는 VIP 비중 확대라기보다 MASS(대중 고객)·VIP 전 구간에서 베팅 규모와 소비 여력이 동반 상승한 영향"이라며 "11월은 제주 액티비티가 제한되면서 '카지노 목적 방문'이 늘어 체류시간과 게임 참여도가 확대된 것으로 보인다"고 설명했다. 고객의 드롭액 중 카지노가 게임에서 이겨 취득한 금액의 비율인 홀드율 역시 19.5%로 기대치(18%)를 상회했다.

호텔 부문은 11월 매출 65억원·투숙률 79%로 안정적 개선을 이어갔고, 여행 부문도 4분기 뚜렷한 턴어라운드(반등) 조짐을 보인다. 임 연구원은 "탄핵·계엄·대선 등 정치 이벤트로 위축됐던 해외여행 수요가 10월 이후 정상화되며 예약·출국 흐름이 회복되고 있고, 추석 이동 효과까지 더해져 전년 대비 확실한 반등이 기대된다"며 "이는 카지노 실적 레벨업과 맞물려 4분기 연결 실적의 추가 업사이드 요인으로 작용할 것"으로 내다봤다.

올해 4분기 매출액은 1893억원, 영업이익 480억원으로 시장 기대치(영업이익 385억원)를 크게 웃돌 전망이다. 이미 10~11월 순매출이 1017억원을 기록한 가운데, 12월은 항공편이 155편에서 180편으로 확대되며 방문객 정상화가 예상돼 월 순매출 최소 400억원 이상이 가능하다는 평가다.





임 연구원은 "이에 더해 한일령 반사 수혜, 제주 연결도시 확대, 캐파 확장 등 추가 업사이드도 존재한다"며 "올해 흑자전환 시 내년 상반기 리파이낸싱 가능성이 커지고, 내년에만 금융비용 200~300억원 감소가 기대된다"고 말했다.

