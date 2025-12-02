본문 바로가기
한화시스템, 제주우주센터 준공…국내 최대 민간 위성 제조 허브 출범

김종화기자

입력2025.12.02 09:00

SAR 위성 양산 체계 본격화…제주에서 개발·시험·발사까지 단일 밸류체인 완성

한화시스템이 국내 민간기업 최대 규모의 위성 제조·시험 인프라인 '제주우주센터'를 준공하며 뉴스페이스 시대를 이끌 핵심 생산거점을 구축했다.


연구·개발부터 조립, 시험, 통제까지 한 곳에서 수행하는 단일 제조 체계가 완성되면서 내년부터 연간 최대 100기 수준의 SAR(합성개구레이다) 위성 양산이 가능해진다. SAR 위성은 전파를 지표면에 쏘고 반사파를 합성해 영상을 만드는 레이더 관측 위성으로, 구름·비·눈과 같은 악천후나 야간에도 동일한 품질로 촬영이 가능한 것이 특징이다.

한화시스템, 제주우주센터 준공…국내 최대 민간 위성 제조 허브 출범 한화시스템은 2일 제주 서귀포시 하원동 하원테크노캠퍼스에서 준공한 제주우주센터의 조감도. 한화시스템 제공
한화시스템은 2일 오후 제주 서귀포시 하원동 하원테크노캠퍼스에서 제주우주센터 준공식을 개최한다. 이날 행사에는 손재일 대표, 오영훈 제주도지사, 정부·연구기관·군·협력업체 관계자 등 300여 명이 참석해 준공을 축하하고, 국내 최초 민간 주도형 위성 제조기지의 공식 가동을 알린다.


축구장 4개 면적에 해당하는 약 3만㎡ 부지에 연면적 1만1400㎡ 규모로 조성된 센터는 ▲위성 개발·조립장 ▲성능시험실 ▲통합시험장 클린룸 ▲센터 통제실 ▲열진공 시험실 ▲근접전계 시험실 등 위성 제작 전 과정을 수행할 수 있는 시설과 장비를 갖췄다.


국내 최대 민간 위성 제조기지…연 100기 양산 체계 확보

제주우주센터는 내년부터 매월 4~8기, 연 최대 100기의 저궤도 위성 생산이 가능한 국내 최대 민간 위성 제조 허브다.


한화시스템은 2023년 1m급 SAR 위성 발사 성공을 기반으로 0.5m급·0.25m급 고해상도 SAR 위성 개발을 진행 중이며, 지상고도 400㎞ 이하의 초저궤도(VLEO)에서 수십 센티미터 단위 초고해상도로 촬영 가능한 초고해상도(UHR) SAR 기술 확보에도 힘을 쏟고 있다. 초저궤도 SAR 기술은 위성 고도를 낮춰 목표물과의 거리를 줄임으로써 지상의 미세 변위까지 포착할 수 있는 차세대 전략 관측 기술로 평가된다.


센터 내부에는 열진공 시험, 근접전계 시험 등 우주환경 검증에 필수적인 인프라가 구축돼 있고, 이를 통해 군사 감시, 재난 대응, 기후·환경 변화 모니터링, 자원 탐사 등 다양한 분야에서 SAR 위성 영상의 활용 가치가 크게 확대될 전망이다. 한화시스템은 향후 자동화 조립 및 생산라인 고도화를 통해 양산 효율과 가격경쟁력을 계속 높여나갈 계획이다.

한화시스템, 제주우주센터 준공…국내 최대 민간 위성 제조 허브 출범 한화시스템은 2일 제주 서귀포시 하원동 하원테크노캠퍼스에서 준공한 제주우주센터의 모습. 한화시스템 제공

제주 해역서 발사까지 가능한 단일 공급망…데이터 활용 산업으로 확장

제주가 가진 지리적 장점은 센터의 전략적 가치를 더욱 강화한다. 사방이 바다로 둘러싸인 제주 해역은 발사각 확보와 낙하지역 설정에 유리해 위성 완제품을 육상 운송 없이 곧바로 제주 해상에서 발사할 수 있다. 이로써 위성 개발·제조·시험·발사·관제·AI 기반 영상 분석까지 이어지는 '제주형 우주산업 공급망' 체제가 구축됐다. 이는 국내에서 유일하게 제조와 발사 간 물리적 거리를 혁신적으로 단축한 사례로, 위성 산업의 시간·비용 경쟁력까지 동시에 높여줄 것으로 보인다.


제주특별자치도는 이번 제조 인프라 구축을 바탕으로 2026년부터 위성영상 데이터를 농업·환경·해양·교통 등 지역 산업 전반에 접목하는 '위성정보 활용 클러스터' 추진 계획도 밝혔다. 제조?운영?데이터 활용까지 연결되는 완결형 우주산업 생태계를 조성하겠다는 구상이다.


실제로 현재 제주 지역 내 우주 관련 기업 및 기관 종사자 약 150여 명 중 60% 이상이 제주도민이며, 협약형 특성화고인 한림공고 졸업생이 한화시스템에 정식 채용되는 등 지역 인재 육성과 정착 효과도 나타나고 있다.


송성찬 한화시스템 우주사업부장은 "제주우주센터는 국내 기업이 100% 민간 자본으로 구축한 대한민국 최초의 민간 주도 위성 생산 거점"이라며 "초정밀 제조 기술과 시험역량을 집약한 이곳에서 K-뉴스페이스 산업의 미래 기회를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.


오영훈 제주특별자치도지사는 "제주에서 만든 위성이 제주 앞바다에서 우주로 향하는 독자 공급망이 완성됐으며, 제주가 대한민국 뉴스페이스 산업의 중심지로 도약할 것"이라고 강조했다.




제주=김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

