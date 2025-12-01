금도 제쳤다…올해 은값 상승률 71%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 국제 은 가격 상승률이 71%를 기록해 금값 상승률을 제친 것으로 나타났다.

1일 미국 경제 매체 CNBC 등에 따르면 글로벌 경제 불확실성 등의 여파로 올해 안전자산의 인기가 치솟으면서 은 가격은 금과 함께 고공행진을 거듭해왔다.

서울 종로구 한국금거래소에서 관계자가 실버바를 선보이고 있다.

특히 국제 은 현물 가격은 지난달 중순 트로이온스(이하 온스·약 31.1g)당 54.47달러를 기록해 올해 연초 대비 71% 뛴 것으로 나타났다. 같은 기간 금 가격 상승률은 54%였다.

블룸버그에 따르면 은 현물가는 10월 중순 이후 일시적으로 하락했다 다시 상승세를 보이며 한국시간 1일 오전 10시 20분 기준 온스당 56.2~57.6달러로 최고가를 경신했다.

은 가격이 최고가 행진을 이어가는 것은 최근 50년 사이 세 번째 일이다. 첫 번째는 1980년 1월 미국의 석유 갑부 헌트 형제가 세계 은 공급량의 3분의 1을 쥐고 시장을 장악하려고 했던 때였고, 그다음은 2011년 미국 부채한도 위기 당시 안전자산으로서 금·은의 인기가 폭발하던 당시였다.

미국 금융투자사 인베스코에서 원자재 상품을 총괄하는 폴 심스는 CNBC와의 인터뷰에서 "은의 출하 수요를 맞추기 위해 은을 컨테이너선이 아닌 비행기로 운송해야 하는 경우가 나오고 있다"며 "장기적으로 볼 때 은은 비교적 고가를 유지할 것으로 보이며, 당분간 가격이 더 오를 공산이 있다"고 내다봤다.

올해 은 가격 급등의 원인은 복합적이라고 CNBC는 분석했다. 만성적인 공급난과 함께 수요 증가까지 겹쳤다는 것이다. 더구나 공급난 때문에 은 가격은 내년에도 계속 오를 것이란 관측이 나온다. 우선 최근 10년 사이 중·남미 지역에서 은 광산의 생산량이 줄면서 공급난이 이어지고 있다. 게다가 세계 최대 은 소비국인 인도에서 수요 증가가 늘면서 은값을 더욱 밀어 올리고 있다. 인도에서는 보석·장신구와 식기 등에 은을 즐겨 쓰면서 매년 약 4000t의 은을 소비하는 데다 투자 수단으로도 은을 선호한다.

제조업에서 은 수요가 느는 것 또한 은값 상승의 주요 원인 중 하나다. 은은 뛰어난 전기·열 전도성 때문에 전기차나 인공지능(AI) 관련 부품, 이차전지, 태양광 패널 등 다양한 첨단 산업 분야에서 활용된다.





인베스코의 심스는 "은은 귀금속과 산업용 금속을 오가는 존재"라며 "배터리와 태양광 등 사례에서 볼 수 있듯 화석 연료를 넘어서 전기 에너지 중심으로 세상과 기술이 진보하면서 그 값어치가 더 올라갈 것"이라고 했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

