장수군, 임대형 스마트팜 재배 '오이' 첫 출하

스마트농업 중심지 급부상

전북 장수군이 청년 농업인 육성을 위해 추진해 온 장수읍 두산리에 위치한 지역특화 임대형 스마트팜에서 재배한 '오이' 첫 출하에 성공했다.

1일 군에 따르면 이번 오이 수확은 지난 7월 입주한 청년 농업인들이 본격적인 영농에 돌입한 이후 지난 10월 초 토마토 수확에 이어 이뤄진 두 번째 성과다.

이번 '오이' 첫 출하는 최근 전북특별자치도 스마트농업 중심지로 부상 중인 장수군이 토마토, 오이 등 농산물 수확이 이뤄지며 청년 농업인의 안정적인 정착과 스마트팜 사업의 성과가 가시화되고 있음을 의미한다.

또 스마트팜에 입주한 청년들이 농업의 변화 흐름에 맞춰 시장성 높은 품목을 직접 탐색하고, 데이터 기반 재배기술을 활용한 스마트 재배 방식을 안정적으로 구축한 결과다.

총 4㏊ 규모의 유리온실 3개 동으로 조성된 스마트팜 단지에는 24명의 청년 농업인이 팀 단위로 입주해 3명씩 각 팀으로 구성돼 있다.

이들은 1팀당 약 0.5㏊ 구역을 3년간 임차해 스마트팜의 영농경험을 쌓으면서 자율적으로 운영하는 방식으로 현재 토마토, 오이 2개 작물을 재배하고 있다.

작목 전환을 시도해 첫 수확에 성공한 조인준 청년 농업인은 "토마토 중심 재배에서 벗어나 시장성이 높은 품목을 찾아보고 싶었다"며 "스마트팜 시스템이 있어 처음 도전하는 오이 재배도 안정적으로 준비할 수 있었고 이곳에서 많이 배우고 성장해 장수에 성공적으로 정착하는 청년 농부가 되고 싶다"고 전했다.

군은 임대형 스마트팜을 통해 청년들이 실제 농장 운영을 경험하도록 지원하고 있으며, 필요시 작목 변경과 영농방식 개선도 자유롭게 시도할 수 있도록 돕고 있다.

최훈식 군수는 "청년 농업인들이 지역 농업의 새로운 희망으로 자리매김하고 있다"며 "작목 다각화는 지역 농업이 살아남기 위해 꼭 필요한 변화이며 청년들의 열정과 노력이 결실을 보고 장수에 정착할 수 있도록 군에서 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





한편, 군은 앞으로 임대형 스마트팜 2단계 조성을 통해 입주 규모를 확대하고, 청년 창업농 육성과 지역 정착 지원을 연계해 스마트농업 기반의 지역 활력 모델을 더욱 고도화한다는 계획이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

