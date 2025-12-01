한경협, 중기부와 스타트업 원스톱 지원센터 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경영자문단 통한 멘토링 등 제공

한국경제인협회는 1일 경기도 판교 기업지원허브에서 열린 '스타트업 원스톱 지원센터' 출범식에서 주요 민간 협회와 단체, 중소벤처기업부와 업무협약(MOU)을 체결했다.

서울 여의도 한국경제인협회에서 입주사 직원들이 이동하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

스타트업 원스톱 지원센터는 창업기업이 법률·세무·경영 상담 등을 한곳에서 받을 수 있도록 설계된 통합 창구다. 한경협은 이날 맺은 업무협약에 따라 한경협경영자문단을 통한 멘토링, 회원사 및 산업 네트워크 관련 정보 제공, ESG·디지털 전환 관련 교육·지원 프로그램 정보 제공, 대·중소기업 협력 과제 발굴 및 연계를 제공한다.

추광호 한경협중기센터 소장은 "한경협은 기업 성장 생태계 조성을 위해 스타트업과 중소기업을 위한 멘토링 사업을 지속해왔다"며 "이번 원스톱 지원센터 출범을 통해 창업자의 어려움을 현장에서 바로 해소할 수 있도록 민간의 경험과 인프라를 적극 공유하겠다"고 밝혔다.





한편 중기부는 내년 1분기 '온라인 원스톱 지원센터'를 신설해 시간·지역 제약 없는 창업 지원 서비스를 제공할 것이라 밝혔으며 한경협도 온라인 기반 멘토링 및 자문 연계에 참여할 예정이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

