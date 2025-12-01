한경협, 중기부와 스타트업 원스톱 지원센터 업무협약

경영자문단 통한 멘토링 등 제공
한국경제인협회는 1일 경기도 판교 기업지원허브에서 열린 '스타트업 원스톱 지원센터' 출범식에서 주요 민간 협회와 단체, 중소벤처기업부와 업무협약(MOU)을 체결했다.
스타트업 원스톱 지원센터는 창업기업이 법률·세무·경영 상담 등을 한곳에서 받을 수 있도록 설계된 통합 창구다. 한경협은 이날 맺은 업무협약에 따라 한경협경영자문단을 통한 멘토링, 회원사 및 산업 네트워크 관련 정보 제공, ESG·디지털 전환 관련 교육·지원 프로그램 정보 제공, 대·중소기업 협력 과제 발굴 및 연계를 제공한다.
추광호 한경협중기센터 소장은 "한경협은 기업 성장 생태계 조성을 위해 스타트업과 중소기업을 위한 멘토링 사업을 지속해왔다"며 "이번 원스톱 지원센터 출범을 통해 창업자의 어려움을 현장에서 바로 해소할 수 있도록 민간의 경험과 인프라를 적극 공유하겠다"고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
한편 중기부는 내년 1분기 '온라인 원스톱 지원센터'를 신설해 시간·지역 제약 없는 창업 지원 서비스를 제공할 것이라 밝혔으며 한경협도 온라인 기반 멘토링 및 자문 연계에 참여할 예정이다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>