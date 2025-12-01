조폐공사, '말의 해' 화폐 요판화 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국조폐공사는 병오년(丙午年) 새해를 기념한 화폐 요판화 '말의 해'를 출시, 사전 예약을 거쳐 판매한다고 1일 밝혔다.

'말의 해' 요판화는 조폐공사의 요판화 시리즈 네 번째 작품이자 올해 출시한 마지막 작품이다.

기존에는 명화를 기반으로 요판화를 출시했지만 이번 요판화는 조폐공사 디자이너가 직접 창작한 오리지널 디자인 요판화라는 점에서 의미를 더한다.

조폐공사는 병오년(丙午年) 붉은 말의 해를 기념해 화폐 제조기술을 적용한 '말의해' 요판화를 출시해 판매한다. 한국조폐공사 제공

작품에는 붉은 말이 질주하는 모습이 섬세한 선으로 표현, 새해의 기상과 넘치는 에너지를 담았다.

'말의 해' 요판화에는 조폐공사가 보유한 정교한 화폐 제작기술이 집약됐다. 선과 점을 촘촘하게 조합해 형태를 구축하는 요판 인쇄기법이 적용돼 표면을 손끝으로 따라가면 특유의 입체적 요철감을 느낄 수 있다. 이 같은 기술은 말의 갈기가 살아 움직이는 듯한 시각적 효과를 가져와 생동감을 자아낸다.

작품에는 미세 문자로 'HORSE', '2026', 'KOMSCO'라는 문구가 삽입됐다. 이 문구는 복사기 또는 프린터를 사용해 복제했을 때 글자가 깨지거나 선이나 점으로 나타나 위조를 방지하는 역할을 한다. 이러한 디테일은 화폐 요판화의 창의적 포인트로 작품의 완성도를 높인다.

'말의 해' 요판화는 소형(267x207.5㎜) 1종으로 출시된다. 조폐공사는 오는 15일까지 조폐공사 온라인쇼핑몰에서 사전 예약 판매(선착순)를 진행하고 예약 판매 종료 후에는 상시판매로 전환할 예정이다.

요판화 구매자에게는 전용 액자와 보관 케이스, 품질보증서가 함께 제공된다. 보증서에는 일련번호가 포함돼 소장 가치를 더한다.





성창훈 조폐공사 사장은 "요판화 시리즈는 정밀한 화폐 제조기술을 예술에 접목해 승화시킨 작품"이라며 "특히 '말의 해' 요판화는 새해 시작을 깊이 새길 수 있는 선물이자, 예술성과 기술력을 동시에 갖춘 작품으로 대중에 다가설 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

