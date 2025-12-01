링크솔루션, 맞춤형 경구 의약품 시대 연다…3D프린팅 원천기술 경쟁력 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바이오헬스 분야 산업통상자원부 장관상 수상

링크솔루션은 '2025년 바이오산업의 날' 바이오헬스 분야 우수 연구개발(R&D) 기업으로 선정돼 산업통상자원부 장관상을 수상했다고 1일 밝혔다.

링크솔루션은 3D프린팅 기반 맞춤형 경구 의약품 기술이 개인 맞춤 의료 및 정밀 제형 분야에서 기술적 완성도와 산업적 활용 가능성을 높게 평가받은 데 따른 것이라고 설명했다.

산업통상자원부는 매년 바이오헬스 산업의 기술 경쟁력 강화와 R&D 성과의 사업화 촉진을 위해 우수기업과 연구자를 선정해 포상하고 있다. 올해 우수 기업 부문에서는 링크솔루션이 개발한 3D프린팅 기반 환자 맞춤형 정제 제조 기술이 눈길을 끌었다. 환자 특성에 따라 약물 용량과 방출 패턴을 정밀하게 조절할 수 있는 기술은 기존 제조 방식으로는 구현하기 어려운 세밀 용량 설계와 다층 구조, 방출 제어 기능을 하나의 플랫폼에서 통합 구현했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

링크솔루션은 약제학적 고분자를 안정적으로 적층·출력할 수 있는 전용 3D프린터를 자체 개발하고, 파일럿 생산 공정까지 구축해 기술 실증 단계를 검증했다. 여기에 동아제약과 공동 연구 수행을 통해 실제 현장 적용 가능성을 입증한 점도 이번 평가에서 긍정적으로 작용했다.

링크솔루션의 3D프린팅 정제 제조 기술은 환자별로 필요한 약효 강도와 투여 패턴을 정밀하게 설계할 수 있는 점이 핵심이다. 디지털 기반으로 정제의 구조와 함량을 제어하기 때문에 고령층이나 소아처럼 용량 조절이 민감한 환자군에서도 안정적인 투약 설계가 가능하다. 다층 구조나 복합 성분을 한 알에 구현할 수 있어 장기 복용 환자의 복약 부담을 줄여주는 장점도 있다.

원하는 시점에 필요한 양만 생산하는 방식이기 때문에 희귀질환 치료제나 소량 제조가 필요한 의약품 개발에서도 활용성이 높다. 의료 현장에서 맞춤형 치료가 빠르게 확산되는 흐름 속에서 기존 제조 공정으로 대응하기 어려웠던 영역까지 포괄할 수 있다는 점이 업계의 주목을 받고 있다.

해외에서는 3D프린팅 의약품이 이미 상용화 단계에 진입했다. 미국 아프레시아(Aprecia)의 '스프리탐(Spritam)'이 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 대표 사례로 꼽힌다. 글로벌 시장도 2035년 10억달러 규모로 성장할 것으로 전망했다. 앞으로 링크솔루션의 해외 기술협력과 맞춤형 제형 개발 사업 확대에도 우호적인 환경을 제공하고 있다.





링크솔루션 관계자는 "이번 수상은 링크솔루션이 보유한 장비·공정·소재 중심의 원천 기술력이 바이오헬스 산업에서도 경쟁력을 인정받았다는 뜻"이라고 설명했다. 이어 "국내 제약사와 협력을 강화해 맞춤형 경구 의약품 상용화를 앞당기고, 글로벌 시장에서는 3D프린팅 기반 제형 기술의 새로운 기준을 선도하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

