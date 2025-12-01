유럽 증시 전 세계서 가장 뜨거워…상위 20곳 중 10곳

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

헝가리·체코·슬로베니아 올해 60% 이상 상승



올해 세계에서 가장 수익률이 높은 20개 주식 시장 중 10개가 유럽으로 나타났다.

지난달 30일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 달러 기준으로 헝가리 BUX 지수는 66% 상승해 전 세계에서 4번째로 높은 수익률을 기록했다.

지난 28일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 증권거래소. 로이터연합뉴스

이어 체코 PX 수는 64% 상승해 수익률 5위, 슬로베니아 블루칩SBI톱지수는 62% 올라 7위를 기록했다. 그리스 아텍스 종합주가지수는 59%, 스페인 IBEX35지수는 58% 상승해 각각 9위, 10위에 올랐다. 이 외에도 폴란드 WIG20(12위), 오스트리아 ATX(14위), 룩셈부르그 LuxX(15위), 루마니아 BET(16위), 아일랜드 종합주가지수(18위) 등이 좋은 성적을 냈다.

유로존 양대 경제국인 독일과 프랑스는 각각 34위, 53위로 이보다 낮은 순위를 기록했지만 미국 S&P 500이 63위를 기록한 것과 비교하면 미국보다 훨씬 앞서있다. 한국 코스피는 올해 달러 기준 64% 상승해 6위에 올랐다.

범유럽 주가지수인 스톡스600지수가 달러 기준으로 2006년 이후 S&P500 대비 최대 상승률을 기록하는 가운데 투자자들 사이에서 유럽 시장에 대해 긍정적인 전망이 나오고 있다고 블룸버그는 전했다. 인플레이션은 미국보다 낮고, 독일은 재정 지출을 확대할 준비를 하고 있으며, 기업 실적은 반등할 조짐을 보이고 있기 때문이다. 유로화 강세도 올해 유럽 증시 강세에 영향을 미쳤다. 유로화는 올해 달러 대비 12% 상승했다.

블룸버그는 올해 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 전쟁으로 이탈리아와 스페인처럼 내수 비중이 높은 유럽 국가들에 대한 투자자 선호도가 높았다고 설명했다. 또 유럽 증시가 인공지능(AI) 관련 산업 노출 비중이 작다는 점이 미국에서 기술주 버블 우려가 커지는 시점에서 큰 매력으로 작용했다고 풀이했다.

플로리안 이엘포 롬바드 오디에 인베스트먼트 매니저스 거시경제 책임자는 "유럽은 현재 매우 좋은 상황에 있다"며 "미국 증시 랠리에 대한 의구심이 들 때마다 유럽이 보호해줄 것이다. 기본적으로 유럽에는 기술주가 많지 않기 때문이다"라고 말했다.

유럽 증시는 은행, 국방, 재생에너지 등 업종을 중심으로 견조한 흐름을 이어가고 있다. 유럽 은행주는 올해 67% 수익률을 기록했다. 라인메탈과 레오나르도 등 방위산업 주가도 유럽 각국의 국방비 지출 증가 전망에 급등했고, AI 인프라에 대한 강력한 수요에 힘입어 재생에너지 관련 주식도 급등했다.

뱅크오브아메리카(BoA)의 최근 월간 조사에 따르면 투자자들은 현재 유럽 주식에 순 투자 비중을 확대하고 미국 주식에는 축소하고 있는 것으로 나타났다. 닉 록스 BoA 국제주식거래책임자는 내년에도 유럽 시장이 뛰어난 성과를 낼 여지가 있다고 밝혔다.





다만 일각에서는 유럽에 대한 낙관론이 지나치다는 지적도 나온다. 프랑스의 지속적인 정치적 불확실성, 독일 경기 부양책에 대한 의문, 소비재 및 자동차 등 주요 산업에서 중국과의 경쟁 심화 등이 잠재적 위험 요인으로 꼽힌다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

