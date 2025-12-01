본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

조단위 과징금 폭탄맞은 은행들…생산적금융도 차질빚나

이창환기자

부애리기자

입력2025.12.01 09:16

시계아이콘01분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

금감원, 홍콩ELS 불완전 판매로 은행에 2조원 과징금 통보
대규모 과징금으로 재무건전성 하락 불가피
생산적·포용금융 등 정부 금융정책도 차질우려

조단위 과징금 폭탄맞은 은행들…생산적금융도 차질빚나 2024년 4월 홍콩ELS 사태 피해자들이 서울 여의도 금융감독원 앞에서 피해 배상을 요구하며 집회하는 모습. 연합뉴스
AD

은행권이 홍콩H지수(항셍중국기업지수·HSCEI) 주가연계증권(ELS) 사태와 관련해 금융감독원으로부터 조단위 과징금을 통보받으며 재무건전성 악화 우려가 커졌다. 공정거래위원회의 주택담보인정비율(LTV) 담합 관련 과징금도 예고돼 부담은 더 커질 전망이다.


건전성이 악화하면서 정부가 추진하는 생산적금융이나 포용금융, 주주환원 강화 등 주요 금융정책도 차질을 빚을 수 있다는 관측이 나온다. 금융당국도 시장의 우려를 고려해 과징금 경감과 자본규제 완화 등을 고민하는 것으로 파악된다.


금감원, 홍콩ELS 불완전 판매한 은행에 2조원 규모 과징금 통보

1일 금융권에 따르면 금감원은 은행의 홍콩 ELS 불완전판매와 관련해 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행 등에 약 2조원 규모의 과징금 및 과태료 부과를 지난달 28일 사전 통보했다. 이는 2021년 금융소비자보호법(금소법) 제정 이후 역대 최대 규모의 과징금이다.


홍콩 ELS 판매액은 국민은행 8조1972억원, 신한은행 2조3701억원, NH농협은행 2조1310억원, 하나은행 2조1183억원, SC제일은행 1조2427억원, 우리은행 413억원 수준이다. 우리은행도 판매사지만 규모가 작아 이번 사전통지 대상에서는 빠졌다.


금소법은 금융사가 위법행위로 얻은 수입 또는 이에 준하는 금액의 50% 이내에서 과징금을 부과하도록 규정한다. 금감원은 판매금액을 기준으로 과징금을 산정한 것으로 전해졌다. 시장에서는 KB국민은행의 과징금이 1조원 내외로 가장 크고, 신한·하나·농협 등이 각각 3000억원 안팎일 것으로 추정한다.


은행권은 생각보다 높은 과징금에 충격을 받은 분위기다. 시중은행의 한 관계자는 "과징금이 기존 예상보다 높은 수준이라 대책 마련을 고심하고 있다"고 내부 분위기를 전했다. 공정위의 LTV 담합 관련 과징금 역시 은행에 곧 부과될 가능성이 있다는 점도 은행들은 우려한다. 공정위는 4대 은행이 LTV 정보를 공유하며 담합했다고 보고 있다. 은행권에서는 공정위 과징금이 최소 수천억원대에 이를 수 있다고 예상한다.


대규모 과징금 부과는 은행의 자본건전성에 부정적 영향을 끼친다. 현재 금융회사는 과징금을 부과받으면 통상 해당 금액의 600%를 운영리스크로 추가 인식해 최대 10년간 위험가중자산(RWA) 부담이 지속된다. 금감원의 사전 통보대로 과징금 규모가 2조원으로 확정된다고 가정하면 약 12조원의 RWA 증가 요인이 발생한다. 이는 금융지주의 보통주자본비율(CET1)을 100bp(1%포인트)가량 하락시킬 수 있다고 증권가에서는 추정한다. CET1이 하락하면 은행의 자금 여력이 떨어져 기업대출과 생산적 금융, 주주환원 확대 등 이재명 정부의 금융정책에도 부담이 된다. 5대 금융지주는 향후 5년간 총 508조원을 생산적금융과 포용금융에 투입하기로 했는데 당장 투자금 마련에 차질을 빚을 수 있다는 것이다.


은행권 고위 관계자는 "RWA가 늘면 은행 대출여력이 그만큼 줄어들게 된다"며 "생산적 금융과 포용 금융을 확대하는 상황에서 대규모 과징금으로 어려움이 발생할 수 있다"고 말했다.


금융당국, 은행 자본비율 부담 완화 검토 

정부 금융정책에까지 영향이 우려되자 금융당국은 은행의 자본비율 부담을 완화하는 방안을 검토 중이다. 은행권은 과징금이 최종 확정되지 않은 상황에서 곧바로 RWA에 반영하는 것은 불합리하다는 입장을 피력해왔다. 이에 금융위원회는 이번 과징금이 확정될 때까지 이를 RWA에 반영하지 않도록 유예하는 방안을 논의하고 있는 것으로 파악된다.


은행권은 과징금 감경에도 총력을 기울일 계획이다. 오는 18일을 시작으로 향후 여러 차례 열리게 될 금감원 제재심의위원회(제재심)에서 의견 진술과 불완전 판매에 대한 소명, 그간의 적극적인 피해 배상 노력 등을 설명할 예정이다.


금감원이 통보한 과징금은 제재심과 금융위 정례회의 등을 거치며 상당 폭 줄어들 수 있다. 개정된 금소법에 따르면 경미한 위법행위의 경우 50%까지 과징금 조정이 가능하고, 내부통제 및 재발 방지 노력 등에 따라 최대 75%까지 추가 조정도 가능하다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최정욱 하나증권 연구원은 "금감원 사전 통보 규모는 감경 기준이 반영되기 이전의 금액"이라며 "향후 제재심 등에서 과징금 감경 사유가 적용되고 나면 실제 금액은 크게 낮아질 가능성이 높다"고 내다봤다. 최종 과징금은 금감원 제재심과 금융위 정례회의 등을 거쳐 내년 상반기에 결론이 날 전망이다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기