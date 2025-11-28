"한 달 만에 매출 40% 늘어"…관광업계, 중국인 무비자 입국 연장 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한상의 문화관광위, 문체부 2차관에 건의

방한 중국인, 타국 관광객보다 씀씀이도 커

국내 관광업계가 중국 단체관광객 무비자 입국 제도의 연장을 정부에 요청했다. 제도 시행 이후 중국 관광객 방문과 매출이 급증하며 체감 효과가 크다는 이유에서다.

중국인 단체관광객 무비자 입국 첫날인 9월 29일 오전 인천 연수구 인천항 국제크루즈터미널에 입국한 중국인 단체 크루즈관광객들이 버스로 향하고 있다. 연합뉴스

대한상공회의소는 28일 서울 중구 롯데호텔에서 제26회 문화관광산업위원회 회의를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의에는 김대현 문화체육관광부 제2차관을 비롯해 항공·호텔·관광·콘텐츠·K푸드 분야 기업 및 단체 대표 20여명 참석해 현안을 논의했다.

관광업계는 지난 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 한시 운영 중인 중국 단체관광객 무비자 입국 제도가 관광객 유치 효과와 경제적 파급 효과가 크다며 연장을 건의했다. 실제 신세계면세점 명동점의 경우 제도 시행 후 한 달 사이 중국인 방문객이 전년 대비 90% 늘고, 매출은 40% 증가했다고 설명했다.

중국 관광객의 소비력도 근거로 제시됐다. 문체부가 발간한 '2024년 외래관광객조사 보고서'에 따르면 방한 중국 관광객 1명의 평균 지출 경비는 224만원으로 일본(111만원), 필리핀(152만원), 태국(156만원) 등 인접국 관광객보다 월등히 높은 수준이다.

중국이 당초 올해 말까지였던 한국인 무비자 입국 조치를 내년 말까지 1년 연장한다고 밝힌 만큼, 외교 상호주의 차원에서 연장이 필요하다는 주장도 이어졌다.

또 관광 경쟁력 제고 방안으로 '공항 패스트트랙' 서비스 도입이 필요하다는 건의도 나왔다. 패스트트랙이란 소정의 비용을 낼 경우 신속한 수속 서비스를 제공하는 서비스로, 전 세계 여객 순위 30대 공항 중 이를 제공하지 않는 곳은 인천공항이 유일하다. 업계는 출입국 심사 지연으로 한국 관광의 첫 관문부터 부정적인 이미지가 생겨나고, 특히 소비력이 큰 관광객에게 매력도를 잃고 있다고 지적했다.

이날 회의에서는 문화콘텐츠산업과 관광산업을 연계해 시너지 효과를 내야 한다는 논의도 이뤄졌다. K콘텐츠가 관광·유통 등 연관 산업의 매출 규모를 키울 뿐만 아니라 국가 브랜드가 되어 전방위적인 파급효과를 만드는 만큼, 문화콘텐츠를 관광자원으로 발전시켜야 한다는 취지다.





우기홍 위원장은 "K컬처 열풍 속에서 올해 방한 관광객이 사상 처음 2000만명을 돌파할 전망"이라며 "문화·관광산업을 국가 경제의 새로운 성장동력으로 육성하기 위해 업계와 정부가 긴밀한 협력과 소통을 이어 나가야 한다"고 강조했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

