장동혁 국힘 대표 "12·3 계엄, 결과적으로 국민께 혼란과 고통…책임 통감"

대구 방문 행사서 사과 메시지

장동혁 국민의힘 대표가 지난해 12·3 계엄 1년을 앞둔 시점에서 대국민 사과 메시지를 전했다.

국민의힘 장동혁 대표가 28일 대구 동구 국립신암선열공원을 찾아 참배한 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 28일 오후 대구에서 열린 '민생 회복 법치 수호 국민대회'에서 "더불어민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 결국 계엄을 불러왔다. 그렇지만 결과적으로 많은 국민들께 혼란과 고통을 드렸다"며 "그 책임을 무겁게 통감하고 있다"고 했다.

이어 "충성스러운 군인들이 재판정에서 시련을 겪고 있고, 민주당의 무모한 적폐몰이 때문에 사찰을 위협받는 공무원들도 있다"며 "이 모두가 결국 우리 당이 제대로 싸우지 못했기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "민주당의 폭거로 민생이 파탄나고 국가시스템이 파괴되는데도, 우리는 하나돼 막아내지 못했다"며 "뿔뿔이 흩어져서 계엄도 막지 못했고, 탄핵도 막지 못했고, 이재명 정권 탄생도 막지 못했다"고 책임을 인정하면서도 민주당이 원인을 제공했다고 주장했다.

장 대표는 "내란 몰이와 민생 파탄으로 (이재명 정부 출범) 1년이 지나가고 있는데도 여전히 (국민의힘 구성원이) 흩어져 '이재명 독재'를 막지 못하고 있다. 이제 다시 시작해야 한다"며 "똘똘 뭉쳐 이재명 독재에 맞서 싸워야 한다"고 목소리를 높였다.





이어 "국민의 자유를 탄압하고 지갑을 털어가는 도둑 정권, 이재명 정권을 향해 레드 카드를 들어 달라"며 "퇴장해야 할 사람은 이재명이고, 해산해야 할 정당은 민주당"이라고 주장했다.





