열심히 모은 내 노후자금, 병원비로 다 나간다…노인 건보 진료비 50조 돌파

건강보험 통계 연보

최근 5년간 39% 증가

고령 인구가 증가함에 따라 지난해 65세 이상 노인 건강보험 진료비가 50조원을 넘어섰다. 노인 건보 진료비는 최근 5년간 1.4배 늘었다.

28일 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 공동 발간한 '2024년 건강보험 통계 연보'에 따르면 지난해 건강보험 진료비는 116조2375억원이었다. 이는 2023년 대비 4.9% 증가한 것이다. 진료비는 건강보험이 의료기관에 지불한 진료비와 환자가 의료기관에 지불한 본인부담금을 합한 것으로, 건강보험 적용을 받지 못하는 비급여 진료비는 포함하지 않는다.

지난해 65세 이상 노인 971만명의 진료비는 52조1935억원으로 전체 진료비의 44.9%를 차지했다. 65세 이상 노인은 전체 건강보험 적용 인구의 18.9%에 해당한다. 노인 1인당 연평균 진료비는 550만8000원으로, 전체 1인당 연평균 진료비 226만1000원의 약 2.4배였다. 노인 진료비는 2020년 37조6135억원과 비교하면 최근 5년 새 38.8% 늘었다.

지난해 보험료 부과액은 84조1248억원으로 전년 대비 2.5% 증가했다. 직장보험료가 74조6196억원, 지역보험료가 9조5052억원이었다. 가구당 월평균 보험료는 13만4124원이며, 직장 가입자 보험료는 15만9184원, 지역 가입자는 8만2186원이었다. 1인당 연간 보험료는 163만6130원, 연간 급여비는 187만5956원으로 나타났다.

지난해 말 기준 병·의원과 약국 등 요양기관 수는 10만3308곳으로, 직전 해 대비 1.5% 늘었다. 같은 기간 의사, 간호사, 약사 등 요양기관 인력은 48만7994명으로 2.0% 증가했다.

지난해 분만 건수는 23만6926건으로 직전 해 23만510건보다 2.8% 증가했다. 반면 분만 기관 수는 전년 468곳에서 445곳으로 23곳(4.9%) 줄었다.





지난해 만성질환으로 진료를 받은 실제 인원은 2294만명이었다. 고혈압 762만명, 관절 질환 744만명, 정신 및 행동장애 432만명 순이었다. 중증질환 산정 특례가 적용된 환자는 282만명으로, 암 150만명, 희귀난치성 질환 110만명, 심장질환 11만명 등이었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

