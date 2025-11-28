스텔란티스, 전기차 마일리지를 고객 혜택으로 돌려준다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탄소배출권 위탁 판매 시스템 구축

스텔란티스코리아는 탄소배출권 거래 전문 기업 후시파트너스와 탄소배출권 사업 업무 협약에 대한 양해각서(MOU)를 체결하고 국내 최초로 전기차 고객 개인의 탄소 감축 실적을 실질적 이익으로 환원하는 프로그램을 도입한다고 28일 밝혔다.

스텔란티스코리아가 전기차 고객으로부터 탄소배출권 거래를 위임 받아 후시파트너스를 통해 탄소배출권을 거래함으로써 발생한 수익을 고객에게 돌려주는 방식이다.

고객들이 쌓아온 전기차 마일리지를 스텔란티스코리아가 탄소 크레딧으로 전환해 위탁 판매하고, 고객은 자신이 위임한 마일리지만큼의 크레딧을 공식 서비스센터 등에서 정비나 부품, 라이프스타일 제품 구매 시 사용할 수 있는 쿠폰, 포인트 등으로 돌려받는다.

후시파트너스는 국토교통부로부터 승인받은 '전기차량 프로그램 및 단위 감축사업'을 운영, 내연기관 차량을 전기차로 교체한 개인의 온실가스 감축 실적을 인증받아 탄소배출권으로 전환하고 이를 할당 대상업체와 거래하는 전문 솔루션을 제공한다.





방실 스텔란티스코리아 대표는 "고객 개개인의 친환경 실천이 경제적 가치로 연결되는 선순환 구조를 국내 최초로 개인 승용차 고객에게도 적용하게 됐다는 점에서 의미가 있다"면서 "지속가능한 모빌리티 생태계 조성에 기여하는 동시에, 고객 혜택의 실질적 확대를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

