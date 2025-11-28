의성군, ‘에너지 전환의 표준’을 다시 쓰다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 에너지대상 최우수

재생에너지·복지·정책 삼박자 이룬 전국급 모델

의성군이 2025년 경상북도 에너지 대상에서 최우수상을 받으며 지방 에너지정책의 새로운 기준을 스스로 만들어냈다.

재생에너지 보급, 에너지복지, 정책 실효성을 모두 갖춘 '삼각축 완성형 모델'이라는 평가가 나온다. 이번 성과로 확보한 상 사업비 4000만원은 향후 에너지전환 정책의 고도화에 직접 투입될 전망이다.

의성군 청사. 권병건 기자

◆ 동·서부권역 잇는 '전 지역 에너지자립'… 지자체 급에선 보기 드문 설계랑

도내 22개 지자체를 대상으로 정책 수립부터 주민 참여, 신재생 보급 실적, 절감 효과까지 종합 평가하는 경북 에너지 대상은 까다롭기로 유명하다. 의성군은 매년 신재생에너지 융복합지원사업 공모를 연속 통과하며 높은 설계압력과 국비 확보 능력을 증명해 왔다.

2025년에는 총 31억원으로 동부권역 308개소에 설비를 보급했고, 내년도 공모에서도 '최우수 성적'으로 선정돼 서부권역 302개소 확대가 확정됐다.

동·서부권역 전체를 포괄하는 이 구조는 지방 중소 지자체에서는 드물게 나타나는 형태로, 전문가들은 이를 "지역 단위 에너지자립 인프라의 선도형 설계"라고 평가한다.

◆ 취약계층 199세대·시설 지원… 에너지절약을 넘어 '삶의 질' 개선

에너지정책의 우수성은 결국 지역 주민이 직접 체감할 때 비로소 완성된다. 의성군은 이 지점을 정확히 잡았다. 복지시설 81개소, 저소득층 118가구에 총 3억원을 투입해 ▲고효율 냉·난방기 ▲열 회수형 환기장치 ▲고효율 LED 조명 등 실생활 비용 절감이 확실한 설비를 지원했다.

이 사업은 단순히 "절약형 정책"으로 머물지 않고, 주거 건강성·안전성 강화까지 확장된 '생활형 에너지복지' 모델로 평가받고 있다.

◆ 김주수 군수 "지방이 국가 에너지전환의 실험장이 되어야 한다"

김주수 의성군수는 이번 수상과 관련해 다음과 같이 말했다. "재생에너지 기반의 에너지 대전환은 의성군이 반드시 가야 할 길입니다. 탄소중립 시대에 지방정부가 국가의 변화를 견인할 수 있다는 것을 실적으로 보여드리겠습니다."

김 군수의 발언은 단순한 수상 소감을 넘어, 지방이 국가 에너지정책의 기능적 주체가 되어야 한다는 메시지를 담고 있다.

◆ '의성 모델'이 보여준 세 가지

기준 전문가들은 의성군의 이번 성과를 '지방 에너지정책의 교과서적 사례'로 평가하며 다음 세 가지 지점을 핵심으로 꼽는다.

▲정책 기획의 구조화 ? 매년 국비 확보가 가능한 설계 시스템 ▲보급 전략의 균형성 ? 지역 전체를 하나의 에너지 생태권으로 설계 ▲복지·절감 효과의 현실성 ? 취약계층 삶의 질 개선으로 이어지는 정책





의성군이 만든 이 '의성 모델'은 향후 경북뿐 아니라 전국 지자체들의 벤치마킹 대상이 될 가능성이 높다. 에너지 전환의 속도와 완성도가 지역 경쟁력으로 직결되는 시대, 의성군의 다음 행보가 더욱 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

