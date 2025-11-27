문혁수 LG이노텍 대표, 사장 승진…"자율주행·반도체 미래사업 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 임원 인사

사장 1명, 상무 선임 5명

젊은 연구개발 인재 중용

문혁수 LG이노텍 대표이사(CEO)가 사장으로 승진했다.

LG이노텍은 27일 이사회 결의를 통해 ▲사장 승진 1명 ▲상무 신규선임 5명을 포함한 총 6명의 2026년 임원 승진인사를 단행했다고 밝혔다.

이번 임원인사는 사업 근본 경쟁력 강화에 크게 기여한 인재 발탁을 통해, 수익성 중심 지속성장 기반을 확고히 하는 데 중점을 뒀다고 LG이노텍은 설명했다.

문혁수 LG이노텍 사장. LG이노텍.

또 미래준비 주도 역량과 전문성을 겸비한 젊은 연구개발(R&D) 인재 중용에도 무게를 실었다. LG이노텍은 핵심 R&D 경쟁력을 제고해 나가며, 차별적 고객가치를 창출할 수 있는 미래사업 확장에 속도를 낼 방침이다.

지난 2023년 12월 LG이노텍 CEO로 선임된 문 사장은 지속성장을 위한 미래 육성사업 발굴에 앞장서며, 견고한 사업 포트폴리오 구축을 성공적으로 이끌어 왔다.

문 사장은 특히 차량용 AP(프로세서) 모듈·FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이 패키지)를 필두로 한 반도체용 부품 사업부터 라이다(LiDAR)·레이더(Radar) 등을 포함한 자율주행 센싱 부품 사업, 로봇용 부품 사업까지 회사의 원천기술을 확대 적용할 수 있는 다양한 분야의 미래사업을 가속화해 왔다.

앞서 문 사장은 2013년 LG이노텍의 광학솔루션 개발실장을 시작으로 연구소장, 광학솔루션사업부장 등 주요 보직을 역임했다. 이후 2022년 12월 최고전략책임자(CSO)를 맡아 사업 포트폴리오 재편을 주도하는 등 개발과 사업, 전략을 두루 거쳤다.

이와 함께 LG이노텍은 인공지능(AI)를 활용해 광학 부품의 획기적인 수율 개선을 주도한 문연태 책임, 자율주행 신사업 분야에서 핵심 역할을 수행해 온 이경태 책임 등 주요 R&D 분야에서 성과를 낸 상무 2명을 신규로 선임했다.

아울러 전장 파워 부품 사업 경쟁력 강화에 앞장선 남승현 책임, 광학솔루션 품질 경쟁력 제고에 기여한 장승우 책임, 협력적 노사관계 구축을 이끈 김진호 책임을 상무로 승진시켰다.





또 경은국 LG디스플레이 회계담당(상무)을 CFO(전무)로 보직 발령했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

