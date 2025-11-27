샤워하다 갑자기 쓰러진 여성, 휠체어 앉게 된 사연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샤워 중 '발작'으로 뜨거운 물 장시간 노출

심각한 화상·신경 손상…2년간 휠체어 신세

뇌전증을 앓던 30대 영국 여성이 샤워 도중 '발작'을 일으키며 뜨거운 물에 장시간 노출돼 전신 화상을 입었다. 이 사고로 여성은 2년 가까이 휠체어에 의지해야 했으며 현재까지도 신경 손상과 통증으로 재활 치료를 받는 것으로 전해졌다.

뇌전증 진단을 받은 30대 영국 여성이 샤워 중 '발작'을 일으켜 전신 화상을 입고 2년 가까이 휠체어에 의존하는 사고를 당했다. 게티이미지뱅크

AD

샤워 중 발작으로 전신 화상…2년간 휠체어 신세

최근 영국 매체 더선에 따르면 런던 칭포드 출신 애니 페레즈(38)는 2022년 6월 좋아하는 밴드의 콘서트 관람을 위해 방문한 숙소에서 샤워를 하던 중 뇌전증 발작으로 쓰러졌다. 이 과정에서 뜨거운 물에 노출되어 전신 화상을 입었다.

페레즈는 평소 뇌전증 환자로서 응급 상황에 대비해 화장실 문을 잠그지 않은 상태였다. 동행한 친구들이 화장실 밖으로 물이 새는 것을 발견하고 문을 열어 발작 상황을 확인한 뒤 페레즈는 헬기로 병원에 긴급 이송됐다.

사고 이틀 후 의식을 되찾은 페레즈는 왼팔과 양쪽 다리 등 신체의 11%에 심각한 화상을 입은 상태였다. 이탈리아 병원에서 3주간 치료를 받은 뒤 런던 첼시 웨스트민스터 병원으로 옮겨져 두 달간 입원 치료를 이어갔다. 사고의 여파로 페레즈는 약 2년간 휠체어와 보행 보조기, 지팡이 등을 사용해야만 했다. 그는 현재도 신경 손상에 따른 통증으로 고통받고 있으며 레이저, 물리, 수중 치료를 포함한 장기적인 재활 치료를 계속하고 있다.

뇌전증 진단을 받은 30대 영국 여성이 샤워 중 '발작'을 일으켜 전신 화상을 입고 2년 가까이 휠체어에 의존하는 사고를 당했다. 게티이미지뱅크

발작 발생 시 대처법은

뇌전증은 대표적인 만성 신경계 질환으로, 뇌신경 세포의 불규칙한 흥분으로 인해 발작이 발생하는 병이다. 증상이 매우 다양하여 하나로 특정하기는 어렵다. 그러나 정신을 잃거나 몸이 뻣뻣해지고 떨리는 증상, 고개를 떨어뜨리거나 갑자기 쓰러지는 등의 현상이 나타나면 병원을 찾아 진료받는 것이 권장된다.

뇌전증 환자는 일반인보다 사망률이 2배가량 높은 것으로 알려져 있다. 정확한 원인은 밝혀지지 않았으나 발작에 의한 외상이나 심혈관계통, 호흡기계통의 문제가 영향을 미치는 것으로 추정된다. 신경세포의 흥분성 증가로 자율신경의 교감신경과 부교감신경 균형이 깨지면 부정맥과 심실세동, 심장무수축 등이 발생해 돌연사를 유발할 수 있다.





AD

발작 증상 발생 시에는 안전 확보가 우선이다. 주변의 날카롭거나 위험한 물건을 치워야 한다. 구토하는 환자가 많은데 똑바로 누워 있으면 구토물이 폐로 들어가 흡인성 폐렴을 일으킬 수 있어 고개를 옆으로 돌려줘야 한다. 증상은 보통 1~2분간 나타나며 의식이 돌아오지 않으면 즉시 119에 신고해야 한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>