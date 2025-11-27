[특징주]넥스트바이오메디컬, 美 의료기기 시장 진출 기대감에 신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

넥스트바이오메디컬이 오후 장에서도 강세를 이어가고 있다.

27일 오후 1시 40분 기준 넥스트바이오메디컬은 전일 대비 9.26%(7100원) 뛴 8만3800원에 거래되고 있다. 장중 8만9600원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

회사가 자체 개발한 혈관색전용 의료기기 '넥스피어'가 미국 식품의약청(FDA) 사전 제출 절차를 완료했다는 소식이 전해지며 투자심리를 자극했다. 앞서 넥스피어는 한국 식품의약품안전처(MFDS)와 유럽 CE 인증을 확보한 상태로, 이번 FDA와의 사전 협의는 미국 시장 진출을 위한 중요한 단계로 평가된다.





회사에 따르면 넥스피어는 젤라틴 성분을 함유한 친수성 물질로 구성된 혈관 색전용 의료기기다. 혈관 색전술 시 조영제와 혼합해 카테터를 통해 혈관 내에 주입함으로써 표적 부위의 혈류를 일시적으로 차단하는 데 사용된다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

