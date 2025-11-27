정부·삼성·현대차·SKT·네이버, 'GPU 워킹그룹' 발족

GPU 26만장 공동 확보·활용 계획 본격 논의

실무·고위급 체계로 수시 운영

과학기술정보통신부가 민간과 함께 첨단 그래픽처리장치(GPU) 대규모 확보에 나서는 'GPU 워킹그룹'을 공식 발족했다고 27일 밝혔다. 과기정통부 류제명 2차관은 이날 서울 광화문 인근에서 삼성전자·현대자동차·SK텔레콤·네이버 사장급 관계자들과 첫 회의를 열고, 총 26만장 규모 GPU의 전략적 확보 활용 방안을 논의했다.

이번 워킹그룹은 지난 APEC을 계기로 정부와 민간이 첨단 GPU 26만장을 공동 확보하기로 한 계획을 후속 이행하기 위한 조치다. 확보 계획은 정부 5만장, 삼성전자·현대자동차·SKT가 5만장, 네이버가 6만장을 각각 맡는 구조다. 과기정통부는 발족을 계기로 국가적 차원의 실행 계획과 향후 대응 전략을 본격적으로 마련한다는 방침이다.

발족식에는 류제명 2차관을 비롯해 송용호 삼성전자 부사장, 진은숙 현대자동차 부사장, 유경상 SKT AI CIC장, 김유원 네이버클라우드 대표 등이 참석했다. 참석자들은 정부와 민간의 대규모 GPU 확보·활용 전략을 공유하고, 국내 인공지능(AI) 생태계 활성화를 위한 상호 협력 방안, 글로벌 경쟁력 강화를 위한 중장기 대응 전략 등을 폭넓게 논의했다. 아울러 상시 협력 체계를 구축하고 필요 시 워킹그룹을 수시 가동하기로 의견을 모았다.

과기정통부는 앞으로 실무 워킹그룹을 중심으로 민간과의 수시 소통을 이어가고, 필요한 경우 고위급 워킹그룹 회의를 열어 전략적 대응을 마련할 계획이다. 또한 워킹그룹에서 제기된 정부 지원 요구 사항을 적극 검토하고, 실효성 있는 실행 방안 마련에도 나선다는 설명이다.





류제명 2차관은 "이번 GPU 워킹그룹 발족은 APEC 계기로 이뤄진 대통령의 엔비디아 젠슨 황 대표, 주요 AI 기업 접견의 후속조치"라며 "AI 시대 핵심 인프라인 첨단 GPU의 대규모 확보와 전략적 활용을 통한 구체적 성과 창출의 본격적인 협력 단계로 나아간다는 의미가 있다"고 말했다. 이어 "정부와 민간이 원팀으로 AI 강국 도약을 추진하고, 국내 AI 경쟁력의 발전과 확장을 견인할 수 있는 생태계를 구축하기 위해 다각적인 정책 노력을 기울이겠다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>