bar_progress

[써보니]M5 칩 단 애플 '비전 프로'…방구석에서 콘서트 직관하고, 목성 여행까지

박유진기자

입력2025.11.27 15:26

28일 국내 출시 앞둔 애플 신형 '비전 프로'
출시가 약 500만원
눈앞에 펼쳐지는 8K 무대
넷플릭스·유튜브 전용 앱 부재는 아쉬워

눈 덮인 설원 한가운데 서 있었다. 사방이 하얗게 펼쳐진 설산이었다. 차가운 공기가 느껴질 것 같아 몸이 움츠러들 정도로 생생했다. 하지만 실제로는 서울 광화문 근처 카페 좌석 위. 설산은 머리에 쓴 확장현실(XR) 기기 '애플 비전 프로(Apple Vision Pro)'가 만들어낸 가상 공간이다. 28일 국내 출시를 앞두고 기자가 직접 체험한 신형 비전 프로는 '이게 진짜 가능하구나' 싶을 만큼 현실감이 높았다. 차세대 반도체 칩 'M5'로 업그레이드된 덕분이다.


[써보니]M5 칩 단 애플 '비전 프로'…방구석에서 콘서트 직관하고, 목성 여행까지 신형 애플 비전 프로 구성품에는 새로운 듀얼 니트 밴드, 라이트실, 기기 전면 커버, 광택용 천, 배터리, USB-C 충전 케이블과 40W 다이내믹 전원 어댑터(최대 60W)가 포함돼 있다. 컬러 설명서도 동봉돼있다. 사진=박유진 기자
이번에 새로 나온 '듀얼 니트 밴드'는 편안한 쿠션감을 선사한다. 머리 위쪽과 뒤쪽 두 군데를 감싸는 구조라 무게가 고르게 분산됐다. 이마와 광대에 압력이 균형 있게 느껴져서 오래 써도 한쪽만 아프지 않았다. 다이얼을 돌려 조이는 정도를 조절할 수 있어 편했다. 무게 자체는 여전히 묵직하지만(600~650g), 쓰는 느낌은 생각보다 가볍다.


비전 프로의 가장 큰 특징은 조작 방식이다. 컨트롤러도, 버튼도 필요 없다. 눈으로 보고 싶은 것을 바라보면 그게 커서가 된다. 엄지와 검지를 맞대면 클릭이 되고, 허공에 보이는 화면 모서리를 잡고 움직이면 확대·축소가 된다.


[써보니]M5 칩 단 애플 '비전 프로'…방구석에서 콘서트 직관하고, 목성 여행까지 애플 비전 프로를 착용한 기자의 모습. 엄지와 검지를 집게모양으로 만들면 클릭이 되고, 허공에 보이는 화면 모서리를 잡고 움직이면 확대 혹은 축소를 할 수 있다. 사진=박유진 기자

사진 앱을 열어봤다. 아이폰으로 찍은 평범한 사진들이 눈앞에 뜨는데, 큐브 아이콘을 누르니 입체 사진처럼 바뀐다. 사진 속 인물이 진짜 그 자리에 있는 것처럼 앞뒤 거리감이 느껴진다. 파노라마 사진은 더 놀랍다. 아이슬란드 풍경이 360도로 펼쳐지면서 정말 그 안에 서 있는 기분이 든다.


영상 체험도 몰입감을 높였다. 애플TV 애플리케이션에서 '애플 이머시브 비디오(Apple Immersive Video)'라는 콘텐츠를 틀면 8K 화질에 180도로 펼쳐지는 영상이 나온다. 3분짜리 콘서트 영상을 보는데 정말 무대 바로 앞에 선 것 같다. 소리가 사방에서 들리고, 가수가 왼쪽으로 움직이면 소리도 따라 움직인다. 말 그대로 '방구석 콘서트 직관'이다.


오른쪽 위에 있는 다이얼(디지털 크라운)을 돌리면 주변 배경이 바뀐다. 설원부터 시작해 태양계 행성인 목성 환경도 체험할 수 있다. 거대한 목성이 눈앞에 떠 있고, 낮·일몰·밤 중에 시간대를 고르면 시간대별로 환경이 바뀐다. 완전히 다른 세상에 온 기분이 든다.


업무용으로도 쓸 만하다. 맥북과 연결하니 노트북 화면이 눈앞에 거대하게 떴다. '울트라 와이드' 모드를 선택하자 5K 모니터 2대를 놓은 것처럼 엄청 넓은 작업 공간이 생겼다. 키보드와 트랙패드는 맥북의 것을 그대로 쓸 수 있어서 불편하지 않다. 애플의 AI 음성비서 시리(Siri)에게 "파일 앱 켜줘"라고 말하면 앱이 열리는 식으로 음성 명령도 가능하다.


[써보니]M5 칩 단 애플 '비전 프로'…방구석에서 콘서트 직관하고, 목성 여행까지 애플 비전 프로를 맥북과 연결하면 노트북 화면이 가상 디스플레이로 구현된다. 이미지 제공=애플

웹 브라우저 사파리에는 '공간 브라우징'이라는 기능이 있다. 웹페이지의 사진들이 입체적으로 튀어나오고, 긴 기사의 경우 애플의 온디바이스 인공지능 플랫폼인 '애플 인텔리전스'가 한국어로 요약해준다.


269만원인 갤럭시 XR과 비교하면 애플 비전 프로(499만원)는 확실히 비싸다. 하지만 화질, 반응 속도, 조작감은 확실히 한 단계 위다. 화면이 더 밝고 선명하며, 눈으로 보는 즉시 반응이 와서 답답함이 없다. 자이스 렌즈를 통해 보는 화면 품질도 좋다. 다만 넷플릭스와 유튜브 전용 앱이 없어서 브라우저로 접속해야 한다는 건 불편한 점이다. 애플TV나 애플 아케이드 콘텐츠는 많지만, 많은 사람이 쓰는 넷플릭스·유튜브가 빠진 건 아쉽다. AI 기능도 기대만큼은 아니었다. 음성 명령이나 요약 정도는 되지만, 앱 간 연동 같은 고급 기능은 아직 제한적이다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

