'3기 신도시' 남양주왕숙, 881가구 27일 분양…평균 4~6억대

최서윤기자

입력2025.11.27 06:00

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 27일 남양주왕숙 3기 신도시 A-24·B-17블록 총 881가구에 대한 입주자 모집을 시작한다.


이번 분양은 사전청약 629가구, 특별공급 및 일반공급 252가구로 나뉜다. 분양가는 3.3㎡당 1880만원 수준으로, A-24블록 55형은 평균 4억6000만원대, B-17블록 74형은 5억6000만원대, 84형은 6억4000만원대에 공급된다.


'3기 신도시' 남양주왕숙, 881가구 27일 분양…평균 4~6억대 남양주왕숙 3기 신도시 A-24(왼쪽)와 B-17블록 조감도. 국토교통부
두 블록은 GTX-B, 9호선 연장선인 강동하남남양주선, 경춘선이 교차하는 왕숙역(가칭) 인근에 위치한 트리플 역세권이다. 단지 주변에는 유치원과 초·중학교, 대형 쇼핑몰, 호텔 등이 들어설 예정이다.


주택 설계는 최근 트렌드를 반영해 거실과 주방 면적을 확대하고, 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 강화했다. 입주자가 직접 선택할 수 있는 옵션도 다양하게 마련했다.


청약 접수는 12월 8일 시작되며, 당첨자는 12월 23~24일 발표된다. 입주는 2028년 12월 예정이다. 주택전시관은 남양주시 별내동 일대에 마련됐으며, 오는 28일부터 사전청약자를 우선으로 관람이 가능하다.


남양주왕숙지구는 현재 11개 블록에서 8000여가구가 건설 중이며, 내년에는 약 1만가구가 착공될 예정이다.


'3기 신도시' 남양주왕숙, 881가구 27일 분양…평균 4~6억대 남양주왕숙 A-24·B-17블록 주택유형별 공급대상. 국토교통부

김배성 국토부 공공주택추진단장은 "국토교통부와 LH가 하나로 단합하고 제도 개선사항 및 애로사항들을 관계부처와 빠르게 협의하여 수도권 우수한 입지에 양질의 주택을 신속하게 공급할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.


이상욱 LH 사장 대행은 "LH는 9·7대책 공급을 이행하는 주요 기관이므로 LH의 주택착공 실적이 부동산시장 안정의 바로미터가 되는 만큼 이를 차질없이 이행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
