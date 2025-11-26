본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

완도 명사십리 '인증샷 명소'인데…"사진 찍으면 안 보여요"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.26 14:29

시계아이콘00분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지민 군의원 "조형물, SNS 인증샷 어려워"
화흥포 관광안내소, 사실상 방치 상태

전남 완도군의회 지민 의원(더불어민주당·비례)이 25일 완도군청 행정사무감사에서 명사십리 해수욕장의 홍보 조형물과 화흥포 관광안내소 운영 실태를 잇따라 지적했다.


지 의원은 "명사십리 해수욕장에 설치된 SNS 인증용 홍보 조형물이 본래 목적을 제대로 수행하지 못하고 있다"고 밝혔다. 흰색 조형물이 사선으로 설치돼 색감이 살아나지 않고, 배경 문구도 잘 보이지 않아 방문객들이 인증사진을 찍기 어렵다는 지적이다.

완도 명사십리 '인증샷 명소'인데…"사진 찍으면 안 보여요" (위)완도 명사십리해수욕장, (아래)강원도 망상해수욕장과 거제 학동해수욕장. 이준경 기자
AD

지 의원은 강원도 망상해수욕장과 거제 학동해수욕장의 사례를 영상으로 제시하며 "색상과 문구 배치만으로도 홍보 효과가 크게 달라진다"고 설명했다.


그는 "여름철 명사십리 해수욕장에는 각종 설치물이 많지만, 사진을 찍어도 눈에 띄지 않는 경우가 많다"며 "주변 환경과 조화되는 개선책을 마련해야 한다"고 요구했다.


화흥포 관광안내소 운영 관리 부실 문제도 도마 위에 올랐다. 지 의원이 현장을 확인한 결과 안내소는 불이 꺼진 채 폐쇄돼 있었고, '상시 휴무' 안내문이 붙어 있었던 것으로 나타났다.


매표소 직원들 역시 "문을 열지 않는 경우가 많다"고 답한 것으로 전해졌다. 지 의원은 "관광객이 거의 없고 운영이 실효성이 없다면 운영 방식을 전환하거나 폐쇄를 검토해야 한다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이에 안환옥 관광실장은 "홍보 조형물 설치 사실은 알고 있었으나 현장에서 지적된 문제는 미처 확인하지 못했다"며 "위치나 배치 변경 가능성을 검토하겠다"고 답했다. 이어 "관광안내소 역시 현장을 점검해 개선 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기