버스 노선도 봐야 하는데 검은 칠 '쓱쓱'…경찰에 잡힌 낙서범 알고보니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전주서 버스정류장 노선안내도 낙서

경찰, 10대 2명 잡고 "강력 계도" 훈방키로



훼손된 전주 안골 버스정류장 노선도 연합뉴스

AD

전북 전주덕진경찰서는 버스정류장에 낙서하고 도망간 10대 2명을 훈방 조치할 예정이라고 26일 밝혔다.

A군 등은 지난 22일 오후 11시께 전주시 덕진구 인후동 시내버스 정류장 두 곳의 노선안내도를 검정 펜으로 낙서해 행선지를 보이지 않게 하거나 가장자리를 떼는 등 훼손하고 달아난 혐의를 받는다.

당시 사회관계망서비스(SNS)에는 '버스 노선도가 훼손돼 버스를 못 탈 뻔했다'는 등의 글이 올라오기도 했다.

신고를 받고 수사에 나선 경찰은 이들의 인상착의를 특정해 붙잡았다.

경찰 관계자는 "같은 행위를 반복할 경우 처벌받을 수 있다는 점을 강력하게 계도한 뒤 풀어줄 예정"이라고 말했다.





AD

관련 민원을 접수한 전주시는 훼손이 심한 안골 버스정류장 노선도를 교체하고, 인근 1곳의 정류장 노선도는 보수를 완료했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>