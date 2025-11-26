경기도, 26일 외국인 투자기업의 날 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도는 26일 수원 라마다호텔에서 '2025년 경기도 외국인 투자기업의 날' 행사를 개최했다.

올해로 17회를 맞은 이번 행사는 도내 외국인 투자기업과 유관기관의 공로를 격려하고 상호교류와 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

경기도는 이번 행사에서 경기도 투자유치와 지역경제 활성화에 기여한 공무원, 기업인, 기관 등 총 16명을 포상했다.

경기도가 26일 외국인 투자기업의 날 행사를 개최했다.

유소정 경기도 투자진흥과장은 "외국인 투자기업 여러분의 헌신이 경기도를 아시아 최고의 투자처로 만드는 원동력"이라며 "도는 여러분과 함께 위기를 기회로 바꾸며 더 큰 도약을 이루겠다"고 말했다.

경기외국인투자기업지원센터는 도내 3800여개 외국인 투자기업의 안정적 경영활동과 투자 확대를 지원하고 있다.





센터는 외국인 투자기업의 애로사항 상담 및 해결, 인력지원 사업, 경영 자문 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

