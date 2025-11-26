본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

HD현대오일뱅크, 서울대에서 'AI 액침냉각' 실증

오지은기자

입력2025.11.26 11:20

시계아이콘00분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

연구실 서버에 차세대 냉각 기술 적용
서울대·데이터빈과 MOU…내년 초 테스트
"스마트팩토리와 대형 데이터센터 진출 발판"

HD현대오일뱅크가 서울대학교와 손잡고 인공지능(AI) 연구환경에 액침냉각 기술을 적용하는 실증 프로젝트에 나선다. AI 확산으로 서버 발열이 급증하면서 기존 공랭식 냉각의 한계가 드러난 가운데 차세대 냉각기술의 안정성과 효율을 검증한다는 것이다.


HD현대오일뱅크는 서울대 공과대학, 액침냉각 시스템 운영업체 데이터빈과 함께 '인공지능 인프라 액침냉각 실증 프로젝트' 양해각서를 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 프로젝트는 서울대 AI 연구실 서버에서 팬 소음과 높은 내부 온도로 인해 연구 활동에 지장이 발생한 점을 개선하기 위해 추진됐다. 서울대의 AI 연구 수요가 빠르게 늘면서 보다 효율적이고 조용한 냉각 방식이 요구됐고, 이에 따라 HD현대오일뱅크의 액침냉각 기술이 적용된다. 2026년 초부터 기존 공랭식을 액침냉각 방식으로 전환해 성능 테스트를 진행한다.

HD현대오일뱅크, 서울대에서 'AI 액침냉각' 실증 지난해 HD현대오일뱅크 직원들이 액침냉각설비에 담긴 냉각유와 서버를 테스트하고 있다. 연합뉴스
AD

서울대는 액침냉각 성능 평가를 위한 데이터센터 공간과 GPU 서버를 제공하고, HD현대오일뱅크는 액침냉각액 공급과 기술 자문·유지보수를 맡는다. 데이터빈은 침지냉각 장비 '스마트박스(SmartBox)'를 설치하고 운영 데이터를 분석한다.


액침냉각은 서버나 에너지저장장치(ESS)를 비전도성 액체에 직접 담가 열을 잡는 방식으로 공랭식 대비 에너지 효율이 높고 소음이 적다.이번 협업으로 HD현대오일뱅크는 국내 최초로 'AI 연구소 환경'에서 액침냉각 안정성을 본격 검증하게 됐다. HD현대오일뱅크 관계자는 "이번 실증을 계기로 액침냉각 기술의 적용 가능성이 연구소·중소형 서버 환경까지 확대될 것"이라며 "향후 실증 범위를 넓혀 대형 데이터센터 시장 진입 기반을 마련하겠다고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 HD현대오일뱅크는 2024년 '엑스티어 E-쿨링 플루이드' 브랜드를 출원하고, 2025년에는 네이버클라우드에 액침냉각액을 공급하는 등 차세대 냉각 시장 확대에 속도를 내고 있다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기