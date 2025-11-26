본문 바로가기
정기명 여수시장, 2026여수세계섬박람회 현장 점검

호남취재본부 허선식기자

입력2025.11.26 11:05

교통 대책 준비상황 집중 점검

정기명 여수시장은 지난 25일 2026여수세계섬박람회의 주행사장인 돌산 진모지구에서 시 간부공무원, 섬박람회조직위원회, 섬박람회지원단 관계자들과 함께 박람회 성공개최를 위한 현장 브리핑 회의를 진행했다.


이번 회의는 주행사장 조성현황을 종합적으로 점검하고 관람객 편의를 위한 육상 교통대책 마련 등 주요 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

정기명 여수시장, 2026여수세계섬박람회 현장 점검 정기명 여수시장이 지난 25일 2026여수세계섬박람회 주행사장인 돌산 진모지구에서 섬박람회 주행사장 조성현황과 육상 교통대책을 꼼꼼히 점검하고 있다. 여수시 제공
참석자들은 현장을 직접 둘러보며 기반시설 구축 상황, 현장 안전관리 계획, 효율적인 셔틀버스 운영방안 등 운영 준비사항을 집중적으로 확인했다.


섬박람회조직위원회와 섬박람회지원단은 주행사장 조성현황, 랜드마크 및 야외 공연공간 조성계획, 전시관·섬 테마존 구성 계획, 주차장 확보 및 셔틀버스 운영계획, 교통관리 대책 등 주요 추진 상황을 보고하며 향후 보완 필요 사항을 공유했다.


정기명 시장은 "2026여수세계섬박람회가 세계인이 찾는 글로벌 섬 축제로 성공적으로 개최될 수 있도록 남은 기간 준비 상황을 면밀히 점검하고 시민과 방문객 모두가 만족할 수 있는 박람회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구 주행사장과 금오도, 개도, 여수세계박람회장을 무대로 열린다. 세계 최초로 '섬'을 주제로 한 국제박람회로 현재 18개국이 참가를 확정했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

