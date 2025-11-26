본문 바로가기
현대차·기아, 2년 연속 안전관리 최우수 연구실 선정

우수연기자

입력2025.11.26 08:56

시계아이콘01분 03초 소요
과기부 주관 '안전관리 우수연구실 인증'

현대자동차·기아가 과학기술정보통신부가 주관하는 최우수 인증을 획득하며 국내 최고 수준의 연구실 안전관리 역량을 인정받았다.


26일 현대차·기아는 과기부 주관 '안전관리 우수연구실 인증' 심사에서 경기도 화성시에 위치한 남양연구소 내 상용환경풍동실 등 10개 연구실이 안전관리 우수성을 인정받았다고 밝혔다.


'안전관리 우수연구실 인증제'는 과기부가 국내 과학기술분야 연구실의 자율적인 안전관리 역량을 강화하고, 안전관리 표준모델의 발굴·확산 등을 위해 안전관리가 우수한 연구실에 인증을 부여하는 제도다.


올해 현대차·기아는 남양연구소 8개소, 마북연구소 2개소 등 총 10개 연구실을 우수연구실로 인증받았다. 만 2년이 경과해 재인증을 받은 연구실 5개소에 신규 인증 연구실 5개소를 더한 결과다. 이로써 지난 2022년부터 인증제에 참여한 현대차·기아는 총 18개 연구실에 대해 안전관리 우수연구실 인증을 받게 됐다.


또한 '안전관리 우수연구실 인증제'는 우수연구실로 인증받은 시설 중 상위 10%를 선정해 최우수 연구실 등급을 부여하고, 과기부 장관 표창 혹은 국가연구안전관리본부장상을 수여하는 등 안전관리 우수성을 치하하고 있다.


현대차·기아는 작년 전해질막개발실에 이어 올해 상용환경풍동실도 안전관리 최우수연구실로 지정됨으로써 2년 연속 안전관리 최우수연구실에 선정되는 영예를 누렸다. 주목할 점은 상용환경풍동실이 지난 2023년 우수연구실로 선정된 이후 재인증을 진행하는 과정에서 최우수연구실로 지정됐다는 점이다. 상용환경풍동실은 내연기관 차량을 비롯해 전기·수소차 등 친환경차까지 개발이 가능한 국내 유일의 복합 환경 실차 시험실이다.


현대차·기아, 2년 연속 안전관리 최우수 연구실 선정 (사진 좌측부터) 박상현 현대차기아 상용LCM담당 부사장, 이강웅 상용연비운전성시험팀 책임연구원이 상용환경풍동실 앞에서 기념사진을 찍는 모습. 현대차·기아 제공
현대차·기아는 상용환경풍동실의 우수연구실 인증 뒤에도 극한 환경 주행 시험 중 발생할 수 있는 화재 상황에 대비해 차량 반출 프로세스와 소방 안전, 원격 모니터링 시스템 등 첨단 안전시설을 추가하며 안전관리를 강화해왔다.


현대차·기아는 단순히 안전 인증 획득에 만족하지 않고 법적 기준 이상의 엄격한 안전관리 체계를 구축하고, 다양한 분야의 연구실들이 안전 인증을 받을 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 아울러 배터리 및 전동화 등 차세대 모빌리티 연구 공정에도 각 부문에 특화된 안전관리 표준모델을 구축해 나갈 계획이다.


박상현 현대차·기아 상용LCM담당 부사장은 "이번 최우수연구실 인증은 현대차?기아가 갖춘 최고 수준의 안전 시스템뿐만 아니라 안전을 중시하는 문화와 연구원들의 노력이 반영된 결과"라며 "앞으로도 안전관리가 철저한 연구실을 추가 발굴하고 안전문화 정착을 선도할 것"이라고 말했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
