'데뷔 100일' 코르티스, 미국 빌보드 차트 역주행

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 100일 주간에 미국 빌보드 차트에서 자체 상승세를 기록했다.

빌보드는 25일(현지시간) 발표한 최신 차트(11월29일자)에서 코르티스의 데뷔 음반 '컬러 아웃사이드 더 라인스'(COLOR OUTSIDE THE LINES)가 '월드 앨범' 7위에 올랐다.

앨범은 9월20일 자 차트에 15위로 진입한 뒤 11주 연속 순위권에 자리해 있다. 코르티스는 '톱 앨범 세일즈' 44위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 32위에도 3주 만에 재진입하며 실물 음반 판매 부문에서도 회복세를 보였다.

빌보드 역주행 소식은 코르티스가 데뷔 100일을 맞은 11월25일 공개돼 의미를 더했다. 코르티스는 이날 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)와 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬덤명 '코어'(COER)를 발표했다. '코어'는 멤버들을 가장 가까운 곳에서 지지하는 존재라는 뜻을 담았다.

멤버 마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호는 같은 날 오후 8시 위버스 라이브 방송을 통해 "데뷔한 지 벌써 100일이 지났다. '코어' 여러분들이 바로 우리를 지탱하는 힘이다"라고 전했다. 이어 오후 9시 공식 유튜브 채널에는 데뷔 100일을 기념한 파티 현장을 담은 영상을 공개했다.





한편 코르티스는 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 '2025 마마 어워즈', 12월6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 진행되는 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025' 등 무대에 오른다.





