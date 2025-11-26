본문 바로가기
살 빠지면 근육도 준다?…위고비 맞은 환자 연구 결과 '반전'

김성욱기자

입력2025.11.26 08:50

프랑스 고도비만 환자 대상 위고비 연구 결과
체중 감량 후 근 손실·기초대사량 감소 안 돼
"근육량 보존, 근 기능 향상 결과 확인돼"

'살이 빠지면 근육도 같이 빠진다'는 통념이 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만 치료제 위고비를 맞은 환자에게서는 다르게 나타난 것으로 전해졌다. 최근 프랑스 고도비만 환자를 대상으로 진행된 연구에서 위고비가 체중 감량으로 인한 근 손실과 기초대사량 감소 우려를 해소할 수 있다는 결과가 나왔다.


살 빠지면 근육도 준다?…위고비 맞은 환자 연구 결과 '반전' 노보노디스크의 비만 치료제 위고비의 모습. 로이터연합뉴스
26일 연합뉴스는 "내분비 분야 국제 학술지 '당뇨병, 비만 및 대사'에 발표된 SEMALEAN 연구에서 평균 체질량지수(BMI·체중을 키의 제곱으로 나눈 값) 46의 고도비만 환자들을 1년간 추적한 결과, 위고비 투여군은 근육 손실이 3㎏ 내외로 전체 체중 감량의 약 18%에 불과했다"고 보도했다. SEMALEAN 연구는 비만 환자를 대상으로 세마글루타이드(GLP-1 유사체)의 영향을 평가한 연구를 말한다.


연구진은 위고비 투여군이 평균적으로 의미 있는 체중 감량을 달성했을 뿐만 아니라 감량된 체중의 대부분이 지방 감소로 이뤄졌다고 밝혔다. 환자들의 몸이 단순히 가벼워진 것이 아니라, 지방은 줄고 근육은 대부분 유지되는 방향으로 변했다는 의미다.


몸의 기능적 변화도 눈길을 끌었다. 근육이 부족하고 지방이 많은 체형인 '근 감소 비만'을 가진 환자 비율은 49%에서 33%로 대폭 감소했다. 환자들이 체중은 줄었지만, 몸의 구성은 오히려 더 건강한 상태로 개선됐다는 것을 뜻한다.


일부 환자들은 치료 전에는 근 감소 비만이었지만, 1년 뒤에는 이 진단에서 벗어나기도 했다. 악력 등 근 기능 지표 역시 개선되며, 체중 감량이 곧 체력 저하로 이어진다는 기존의 통념을 뒤집는 결과를 보여줬다는 평가가 나온다.


연합뉴스에 따르면 이번 연구는 지방 중심 감량과 근육량 보존, 근 기능 향상, 대사 효율 유지까지 모두 확인된 최초의 리얼월드 장기 추적 근거다. 리얼월드 연구는 실제 임상 환경에서 약물이나 치료법의 효과와 안전성을 평가하는 연구로, 의약품 개발, 허가, 시판 이후 어느 정도 시간이 지나야 연구가 가능하다.


노보노디스크의 주사형 비만 치료제 위고비는 지난해 10월 국내 출시 이후 11개월 만에 정식 처방 40만 건을 돌파한 것으로 알려졌다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
