안도걸 의원 "광주·전남, 청정에너지 중심 5특3극 핵심거점"

나주시 ‘인공태양 연구시설 부지’ 1순위 후보지 선정

24일 전남 나주시가 과학기술정보통신부가 공모한 '핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업' 1순위 후보지로 선정된 것으로 확인됐다.

이번 결과는 지난 19일 안도걸 국회의원을 포함한 광주지역 8명의 국회의원이 공동 기자회견을 통해 강력한 유치 의지를 밝힌 직후 나온 성과로, 지역 정치권과 지역사회가 한뜻으로 이뤄낸 것으로 의미가 큰 결실이다.

인공태양(핵융합) 연구시설은 바닷물에서 얻은 중수소·삼중수소를 연료로 태양 내부와 같은 초고온 플라즈마 반응을 구현하는 차세대 청정에너지 기술을 연구하는 국가 전략 연구시설이다.

탄소 배출이 없고 연료 고갈 위험도 극히 낮아 미래 전력 패러다임을 바꿀 게임체인저 기술로 평가받고 있다.

안도걸 의원은 "나주시는 우수한 입지 여건과 높은 주민 수용성, 산학연 집적 환경을 고루 갖춘 최적지이다"며 "지진·재해 위험에서도 안전한 부지를 확보하고 있다는 점도 높은 평가를 받은 요인이"이 됐을 것이라고 설명했다.

특히 AI·에너지 산업 기반이 결합된 나주 혁신도시는 향후 국가 청정에너지 융합 클러스터로 성장할 잠재력이 매우 크다는 점에서 완성도 높은 후보지로 추가적인 경쟁력을 인정받은 것으로 분석된다.

안 의원은 "광주지역 8명, 전남지역 10명 등 총 18명의 국회의원이 한목소리로 힘을 모은 결과이다"며 "이번 선정은 지역이 단결할 때 어떤 성과를 만들어낼 수 있는지 보여준 상징적 사례이다"고 강조했다.

이어 "이를 계기로 광주·전남이 청정에너지 중심의 5극3특 국가전략축으로 도약할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

더불어 "이번 유치는 지역 발전의 새로운 전환점이 될 것이다"며 "국회 차원에서 후속 절차와 예산이 흔들림 없이 진행되도록 끝까지 챙기겠다"고 약속했다.





한편, 나주시가 부지 선정이 최종 확정될 경우 2026년 예비타당성 조사를 시작으로 2027년 착공, 2037년 완공을 목표로 사업이 시작돼 총 1조 2,000억원 규모의 대형 연구시설 구축사업 프로젝트가 본격 추진될 예정이다.





