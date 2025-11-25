본문 바로가기
"선수 보호하려고" "명치 아파 뿌리친 것"…마라톤 신체접촉 논란에 감독·선수 해명

서지영기자

입력2025.11.25 08:31

'2025 인천국제마라톤' 여자부 1위 이수민
결승선 통과 후 감독이 잡아주자 뿌리쳐
일각서 "불필요한 신체 접촉" 논란
김완기 감독 "명치 통증에 뿌리친 것" 해명

인천 국제마라톤 현장에서 여자 선수에게 과도한 신체 접촉을 했다는 논란에 휩싸인 김완기 삼척시청 감독이 "명치 끝이 닿아 생긴 오해"라며 진화에 나섰다. 김 감독은 "선수가 완주 직후 쓰러질 위험이 있어 보호하려 한 것일 뿐"이라고 해명했다.


감독이 상체 감싸자 뿌리쳐…인천 마라톤 논란된 장면
"선수 보호하려고" "명치 아파 뿌리친 것"…마라톤 신체접촉 논란에 감독·선수 해명 '2025 인천국제마라톤' 여자부 경기에서 여자부 1위로 골인한 이수민(삼척시청) 선수가 결승선을 통과한 직후 모습. KBS스포츠
문제의 장면은 지난 23일 인천 송도에서 열린 '2025 인천국제마라톤' 결승선 구간에서 포착됐다. 여자 국내부 1위로 들어온 이수민 선수가 골인한 직후의 순간이 중계 화면에 잡히며 논란이 시작됐는데, 완주 직후 이 선수의 몸이 앞으로 쏠리자 결승점에 서 있던 김 감독이 타월로 상체를 감싸는 모습 때문이었다. 마라톤 결승 후 저체온증을 예방하기 위해 선수에게 담요나 타월을 덮어주는 것은 일반적인 일이다.


하지만 이 선수의 찡그리는 표정과 밀쳐내는 듯한 장면이 이어지면서 일각에선 김 감독이 과도하게 신체 접촉을 해서 이 선수가 불쾌감을 내비친 것이라는 추측이 나왔다. 온라인상에서는 "선수의 표정이 매우 불쾌해하고 있다" "허리 아래로 손이 과도하게 들어갔다"며 성추행 아니냐는 반응이 이어졌다.


김완기 감독 "안 잡아주면 다쳐…마라톤서 흔한 일"

논란이 확산하자 김완기 감독은 24일 뉴스1과 인터뷰에서 당시 상황을 해명했다. 그는 "마라톤이 힘들다 보니까 특히 여자 선수들 같은 경우는 결승선을 통과하자마자 실신하고 쓰러지는 그런 상황들이 많다"면서 "안 잡아주면 넘어지고 많이 다칠 수 있다"고 말했다.


김 감독은 "이번 춘천 마라톤에서도 출전한 저희 선수 1명을 제가 잡아줬는데 거의 실신하다시피 쓰러졌다. 그런데도 워낙 힘이 없어서 무릎에 멍이 들었다. 그런 사례가 있었다"고 설명했다.


김 감독은 논란이 불거진 뒤 해당 선수가 미안함을 내비쳤다고 전하기도 했다. 김 감독에 따르면 이 선수는 "세게 들어오다 보니까 명치 끝이 닿아 너무 아파서 자기도 모르게 뿌리치다시피 했다"며 "TV에도 그런 장면이 나가고 했는데 그런 부분에서 정말 죄송하다"라고 사과했다. 이에 김 감독은 "그래. 고생 많았다"고 답했다고 했다.


김 감독은 "시청자 입장에서 봤을 때는 잡아주고, 뿌리치고 하니까 그게 추행이 아니냐 그렇게 생각할 수도 있다"면서도 "육상 쪽에서는 이런 사례가 다반사다. 모든 지도자가 (선수가) 들어오면 다 잡아주고 한다"고 재차 강조했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

