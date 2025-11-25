본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

창립 60주년 휴온스그룹, 해외시장 공략 박차

최태원기자

입력2025.11.25 09:21

시계아이콘01분 38초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

해외 판로 개척·품목 다변화
그룹 계열사 간 유기적 협업

올해 창립 60주년을 맞은 휴온스그룹이 글로벌 헬스케어 기업으로의 도약을 위해 발걸음을 재촉하고 있다. 폭넓은 헬스케어 사업 영역을 기반으로 그룹 계열사 간 유기적인 협업 체계를 통해 글로벌 경쟁력을 높이겠다는 복안이다.


25일 관련 업계에 따르면 휴온스는 주력제품인 주사제를 기반으로 미국 시장 공략에 집중하고 있다. 지난 5월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 국소마취제 2종에 대한 품목허가(ANDA)를 획득하며 총 7종의 주사제를 미국에서 판매할 수 있게 됐다. 앞서 휴온스는 ▲생리식염주사제 1% ▲리도카인염산염주사제 5㎖ 앰플 0.75% ▲부피바카인염산염주사제 2㎖ 앰플 1% ▲리도카인염산염주사제 5㎖ 바이알 2% ▲리도카인주사제 5㎖ 바이알 등 5개 품목에 대한 승인을 취득한 바 있다.

창립 60주년 휴온스그룹, 해외시장 공략 박차 경기 성남시 휴온스그룹 사옥 전경. 휴온스그룹
AD

휴온스는 추가 품목허가와 함께 충북 제천 2공장 신규 주사제 라인을 본격적으로 가동하며 북미 수출 확대에 집중할 계획이다. 휴온스는 3분기 연결 재무제표 기준 매출 1537억원, 영업이익 99억원, 순이익 82억원을 기록하며 전년 동기 대비 각 4.7%, 13.7%, 13.3% 성장했다. 매출 성장은 마취제를 비롯한 전문의약품과 수탁(CMO) 부문이 중심 역할을 했다.


에스테틱 전문 계열사인 휴메딕스는 히알루론산(HA) 필러 등 주력제품을 통해 해외 시장에서 두드러진 성과를 내고 있다. 휴메딕스는 2021년 12월 해외사업부를 신설하고 본격적인 해외 공략을 시작했다. 현재는 중국과 브라질 등 19개 국가를 대상으로 수출을 확대했다. 해외 협력사 및 해외 의료진을 국내 초청하는 간담회도 적극적으로 진행하고 있다. 지난 10월엔 브라질 협력사인 이노바 임직원 및 브라질 현지 의료진을 초청하는 소통 간담회를 진행했다. 지난 6일엔 러시아 현지 핵심 의료진을 초대해 '엘라비에 러시아 아카데미'를 개최하기도 했다.


바이오의약품 전문기업 팬젠은 에리트로포이에틴(EPO) 바이오시밀러 제품을 ▲한국 ▲말레이시아 ▲필리핀 ▲사우디아라비아 ▲튀르키예 ▲태국 총 6개국에서 허가받고 판매 중이다. 또한 중동 및 아프리카 지역을 중심으로 수출국 확대를 추진하고 있다. 올해 3분기 누적 기준 EPO 제품 수출은 57억원으로 전년 동기 대비 약 90% 증가하는 성과를 올렸다.


의료기기 전문기업 휴온스메디텍도 해외 전시회에 참가하며 해외 판로 개척에 나서고 있다. 특히 전동식 의약품 주입기기인 '더마샤인'시리즈가 본격적으로 해외 진출에 나섰다. 지난 6월엔 호주에서 전동식 의약품 주입펌프 '더마샤인 프로'를 출시했다. 지난 8월엔 더마샤인 프로와 더마샤인 밸런스가 전동식 의약품 주입펌프 최초로 유럽 의료기기 인증(CE-MDR)을 받았다. 휴온스메디텍은 CE-MDR 인증을 기반으로 유럽에 본격적으로 진출할 계획이다.


휴온스그룹은 계열사 간 협업을 통한 시너지 효과를 적극적으로 활용하고 있다. 특히, 미국 현지법인인 휴온스USA 를 중심으로 파트너십 확대를 추진하는 한편, 주요 글로벌 제약 박람회를 통한 주요 제품 홍보도 전개하고 있다. 지난 5월 미국 의약품전시회 'CPHI 아메리카'에선 휴온스USA를 중심으로 휴온스, 휴온스랩, 팬젠이 합동 부스를 마련했다.


휴온스의 미국 시장 확대와 함께 의약품 및 미용 앰플·바이알 전문기업인 휴엠앤씨의 역할도 기대되고 있다. 휴엠앤씨는 휴온스가 미국에 허가받은 국소마취제 7종에 대한 앰플, 바이알 품목에 대해 미국 FDA DMF(원료의약품 등록 제도) 등록을 완료했다. 이에 휴온스 미국 매출이 증가할수록 앰플 및 바이알 용기 판매량도 지속해서 늘어날 것으로 기대하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

송수영 휴온스글로벌 대표는 "휴온스그룹은 올해 60주년을 맞기까지 국내 헬스케어 산업 성장에 기여하며 매해 성장을 거듭해 왔다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장을 이끌어 글로벌 헬스케어 기업으로의 도약을 이뤄내겠다"고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기