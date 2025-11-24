이 대통령 "남북평화 구축되면 한미연합훈련 안 하는 게 바람직"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령, 24일 공군1호기 기자간담회

한미 연합훈련 축소 검토하느냐 질문에

"당장 말하기 어렵지만, 장기적으로 안 해도"

북한과의 대화 가능성도 "언제든 열려 있다"

주요 20개국(G20) 정상회의 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 다음 국빈 방문지인 튀르키예로 가기 위해 남아프리카공화국 요하네스버그 OR탐보 국제공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 연합뉴스

중동·아프리카 4개국을 순방 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 한미 연합훈련에 대해 "남북 간의 평화 체제가 확고하게 구축이 되면 안 하는 게 바람직하다"고 말했다.

"길게 보면 한미연합훈련 안 해도 되지 않겠나"

이 대통령은 이날 튀르키예로 향하는 대통령 전용 공군 1호기에서 기자간담회를 열고 '북한과의 관계 개선을 위해 한미 연합군사훈련 축소 등을 계획하고 있는지' 묻는 말에 이같이 대답했다. 이 대통령은 "북한이 가장 예민해 하는 것이 한미 연합군사훈련"이라면서 "우리가 선제적으로 훈련 규모를 축소하거나 연기하는 것을 검토하자는 주장도 일부 있다"고 밝혔다.

이어 이 대통령은 "지금 당장은 (훈련 축소 여부를) 말하기 어렵다"면서도 "그러나 길게 보면 대한민국의 방위를 대한민국이 스스로 책임지고, 평화 체제가 확고하게 구축되면 트럼프 대통령이 좋아하지 않는 합동군사훈련을 안 해도 되지 않겠느냐"고 설명했다.

북한과의 대화 의지도 거듭 천명했다. 이 대통령은 "남북관계는 참으로 안타깝게도 매우 적대적이고 대결적 양상으로 바뀌었다"면서 "윤석열 정권 당시에 북한으로 가는 철도가 다 폭파됐다. 언제 우발적인 충돌이 벌어질지 모르는 상황까지 왔다"고 비판했다.

이어 이 대통령은 "이게 과연 대한민국의 국익에 바람직하냐"면서 "이럴수록 더 인내심을 가지고, 확고한 억지력을 확보한 다음 그 기반 위에서 소통하고 대화하고 설득하고 길을 열어야 한다"고 주장했다. 그러면서 "우리는 언제든 열려있다는 것을 말씀드린다. 다른 나라와 다 교류하고 대화하면서 왜 북한하고만 안 하느냐"고 반문했다.

특히 이 대통령은 "대북 방송을 왜 하느냐. 우리한테 어떤 이익이 있느냐"고 꼬집거나, 국내 미전향 장기수 문제와 관련해 "지금 90세가 넘으신 분들이 북한으로 돌아가겠다는 것을 뭐하러 막느냐, 잡아 놓으면 무슨 도움이 되느냐"고 지적하기도 했다.

"中 경제협력·美 동맹발전, 양립 불가능한 것 아니다"

중국 및 일본과의 외교 관계를 어떻게 할 것인지에 관한 질문에는 '국익중심의 실용외교'를 근본에 둔다고 언급했다. 이 대통령은 "중국과의 경제협력과 한미 동맹의 발전은 결코 양립 불가능한 것이 아니다"라면서 "국익 중심으로 양쪽 입장을 잘 활용하면 우리의 외교 지평이 오히려 확 넓어질 수 있다"고 얘기했다.

또 이 대통령은 "국가와 국가 간의 관계를 일도양단(一刀兩斷·칼로 한 번에 두 도막을 내다)식으로, 전부 아니면 전무라는 식으로 접근하면 남는 게 하나도 없다"면서 "중국, 일본과의 정상회담 과정에서 대한민국이 가지고 있는 기본적 입장을 충실하게 잘 설명했고 곡해가 발생하지 않도록 잘 협의했다"고 알렸다.

그는 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 다카이치 사나에 일본 총리와 나눈 얘기도 전달했다. 이 대통령은 "다카이치 총리에게 국가 간 관계나 사람 간의 관계가 다를 바 없다(고 말했다)"면서 "결국은 좋은 측면을 보려 노력하고 어렵고 껄끄러운 측면이 있으면 잘 관리하면 좋지 않으냐"고 언급했다.

이 대통령은 연이은 순방을 통해 우리 외교 정책을 개선해야 할 필요성을 느꼈다고도 털어놨다. 그는 "외교부 장관과 안보실장에게 앞으로 외교 분야는 우리가 체계적으로 정비하고 더 많이 투자해야 한다고 말했다"며 "대한민국의 대외관계 관리가 매우 분절적이라는 생각이 든다"고 지적했다. 부처별, 부문별, 산업별로 제각각 이뤄지고 있는 국가 외교를 세밀하게 종합 관리해야 한다는 게 이 대통령의 생각이다.

"UAE 순방 성과 커…튀르키예는 방산 관심 많다"

순방에서 가장 큰 성과를 낸 국가로는 아랍에미리트(UAE)를 꼽았다. 이 대통령은 "사전에 강훈식 비서실장이 특사로 가서 협업할 수 있는 분야를 많이 정리했다"며 "구체적 사업을 다 발굴했기 때문에 실질적인 큰 성과가 난 것 같다"고 평가했다. 양국은 200억달러(약 30조원) 규모의 UAE '스타게이트 프로젝트' 등 인공지능(AI), 방산, 원전, 에너지 등의 분야에서 협력하기로 뜻을 모았다.

이 대통령은 순방국 중 한 곳이었던 이집트에 대해서는 "압델 파타 알시시 이집트 대통령이 카이로 공항을 확장할 계획인데 3~4조원 들지 않겠냐고 얘기를 하며 한국기업이 좀 맡아서 확장하고 운영해주면 좋겠다는 얘기를 했다"고 전했다. 그러면서 "우리가 미리 노력하고 사전 준비를 철저히 했더라면, 오랫동안 교류 협력을 축적했다면 더 밀도 있는 협력이 가능했다는 생각이 들었고 아쉬웠다"고 했다.





이날 마지막 순방국으로 도착한 튀르키예의 기대 성과는 '방산'으로 꼽았다. 이 대통령은 "튀르키예는 방위산업, 국방 분야에 워낙 관심이 많고 대한민국도 강점을 가진 분야가 방위산업"이라고 분석했다. 이외에도 문화, 관광, 원전 등에서 협업할 가능성이 있다고 설명했다.





