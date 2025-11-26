본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"공항까지 15만원에 모셔다드려요"…'기사딸린 렌터카' 불법 영업 기승

최영찬기자

입력2025.11.26 13:48

수정2025.11.26 14:03

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

개인택시 기사들 '항의성 스티커' 부착

"스타리아 15만원에 모시겠습니다".


25일 오후 외국인 관광객이 많은 서울 중구 명동 일대의 호텔 밀집 지역. 하·허·호 등 렌터카 번호판을 달고 있는 승합차가 호텔 입구에서 외국인 관광객의 짐을 싣고 있는 모습을 자주 볼 수 있었다. 돈을 받고 승객이나 짐을 운송하려면 택시나 합법 콜밴처럼 노란색 번호판을 정식으로 부여받아야 하지만, 이 차량들은 하얀색 번호판을 달고 있었다.


"공항까지 15만원에 모셔다드려요"…'기사딸린 렌터카' 불법 영업 기승 서울 중구 명동에 있는 한 호텔 앞에서 '허'자 면호판을 단 승합차가 외국인 관광객의 짐을 실어 나르고 있다. 최영찬 기자
AD

이처럼 일회성 공항 픽업서비스 등 불법 유상운송 영업이 기승을 부리면서 택시 기사를 비롯한 운수업 종사자들의 불만이 커지고 있다.


'기사포함 렌트카' 서비스를 제공한다는 업체에 연락해보니 서울 명동에서 인천공항까지 15만원에 갈 수 있다는 답변이 돌아왔다. 현행법상 '기사 딸린 렌트카'가 유상으로 승객을 태우려면 ▲관광을 목적으로 외국인 ▲11~15인승 이하 차량 ▲6시간 이상 대여 등 기준을 충족해야 한다. 하지만 이런 조건에 해당하는지에 대한 별도의 확인은 없었고, 바로 예약이 가능했다.


공항 근처에서 외국인 관광객들을 상대로 암암리에 행해지던 불법 유상운송 행위가 최근에는 서울 등 도심까지 번지고 있는 모양새다. 인천경찰청은 지난 3일 이같은 여객자동차 운수사업법 위반 혐의로 총 466명을 검거했다. 이들은 자가용이나 렌터카를 이용해 승객들을 인천국제공항에서 목적지까지 태운 혐의를 받는다.


"공항까지 15만원에 모셔다드려요"…'기사딸린 렌터카' 불법 영업 기승 30년째 서울에서 개인택시를 운영하고 있는 박모씨(75)의 차량 뒤에 '불법 자가용 영업 반대' 스티커가 붙어있다. 최영찬 기자

이 같은 불법 유상운송 서비스 영업을 하는 차량이 많아지면서 택시 기사 등 국내 합법 운수업 종사자들의 반발도 커지고 있다. 서울개인택시운송사업조합도 최근 '자가용 렌터카 불법 택시 영업 OUT'이라는 항의성 스티커를 제작해 차량마다 부착했다. 서울 개인택시 평의회 관계자는 "렌터카 번호를 달고 있는 불법 영업 차량이 새벽 시간만 되면 승객을 공항으로 태우려고 호텔 앞에서 영업하는데 너무 심각하다"며 "스티커를 부착하는 것만으로는 어림도 없고 강력하게 단속해주면 좋겠다"고 호소했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만, 공식적으로 허가받지 않은 불법 유상운송의 경우 영업용 자동차 보험에 가입하지 않은 경우가 많아 관리·감독의 사각지대에 놓여있다는 점이 문제다. 사고 발생 시 보험 적용도 어렵다. 전문가들은 보다 적극적인 단속과 더불어 운송 서비스 체계 정립이 필요하다고 제언한다. 최재원 한국도로교통공단 교수는 "단기적으로는 단속해서 줄여나가는 것이 맞다"면서도 "근본적 문제 해결을 위해선 중장기적으로 타다나 우버 같은 운송 서비스를 국내에서 활성화하는 방안도 고민해볼 필요가 있다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기