금호타이어 '차사고 피해 유자녀 지원사업' 시행

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.24 14:00

'미래사회 핵심역량 강화' 멘토링 시행

금호타이어가 '자동차사고 피해 유자녀 지원 사업'으로 미래사회 핵심역량 강화 멘토링을 시행한다.


금호타이어는 자동차손해배상진흥원(이하, 자배원), 한국교육방송공사(EBS)와 함께 자동차 사고 피해 가정 유자녀 미래역량 강화 멘토링 지원사업을 실시한다고 24일 밝혔다.

금호타이어 '차사고 피해 유자녀 지원사업' 시행 해당 이미지 캐릭터는 금호타이어의 또로, 로로 이미지. 금호타이어 제공
금호타이어는 지난 2021년부터 해당 프로그램을 지원하고 있다. 자동차 사고로 사망하거나 중증 후유장해를 입은 가정에서 사고에 따른 경제적 손실 및 외상 후 정서적 불안을 경험하는 유자녀들을 대상으로 정서적 안정감을 도모하고 학습 의욕 및 삶의 주체성을 향상시킨다는 취지이다.


이번 멘토링은 지난달부터 6개월간 진행되며 자배원에서 선발한 20명의 초, 중, 고등학생에게 AI 활용 방안 컨텐츠를 제공한다. AI 활용 학습계획 설계 및 질문법 트레이닝, 토론-글쓰기 코칭 등 6회 커리큘럼에 나눠 온라인으로 실시한다.


이외에도 진로 발달 검사, 개인 학습유형 파악을 통한 진로 컨설팅 등의 멘토링도 함께 진행한다.


강진구 금호타이어 경영지원팀장은 "금호타이어는 국내 최초로 자동차사고 유자녀를 위한 멘토링 지원사업을 주도하고 있으며 지난 2021년부터 4년간 200여명의 아동 및 청소년들이 혜택을 받았다"며 "미래 성장을 이끌어나갈 청소년들을 위한 사회공헌활동을 기획하고 참여할 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.


한편, 금호타이어는 교통사고 예방 및 안전한 교통문화 조성을 위한 다양한 사회공헌활동에 참여하고 있다. 자동차사고 유자녀 미래역량 강화 멘토링을 비롯해 초등학생 대상 어린이 교통안전교육, 경기북부경찰청과 함께 하는 교통질서 캠페인 등을 후원 및 후원하고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

