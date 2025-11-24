본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'대파밭'서 글로벌 명품도시 자랐다… 명지국제신도시, 바이오·교육·의료 미래형 복합도시 진행

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.24 10:46

시계아이콘01분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

연구·산업·정주 선순환, 외국교육기관·의료시설 건립 본격화

광활한 모래톱, 해풍 따라 펼쳐진 대파밭에 낯익었던 '명지'가 글로벌 명품 도시로 천지개벽 진행형이다.


부산진해경제자유구역 명지국제신도시가 바이오 연구개발(R&D) 중심의 산업도시를 넘어 교육·의료·문화 인프라가 결합한 글로벌 복합도시로 변모하고 있는 것이다. 명지는 주거 중심 신도시에서 연구와 산업, 정주 환경이 선순환하는 미래형 도시로 체질을 바꾸며 동남권 성장축으로 자리잡고 있다.


명지국제신도시에는 프레스티지바이오파마 IDC, 데상트코리아 R&D센터, SA지오랩 R&D센터 등 글로벌 기업 연구시설이 집적돼 있다. 국제 비즈니스 환경을 위한 오피스빌딩과 프리미엄 비즈니스 호텔, 컨벤션센터 등 기반도 갖췄다.


지난해 11월 문을 연 프레스티지바이오파마 혁신신약연구원(IDC)은 명지 바이오 R&D 시대의 신호탄이었다. IDC는 부지 3만1000㎡(9500평)에 지하 1층, 지상 6층 규모로 조성돼 항체바이오 의약품 개발부터 임상·상업화까지 이어지는 '풀 밸류체인' 시스템을 구축했다. 글로벌 바이오기업의 연구시설이 들어서면서 지역 내 산학연 협력과 기업 유치에도 긍정적인 파급 효과가 나타나고 있다.

'대파밭'서 글로벌 명품도시 자랐다… 명지국제신도시, 바이오·교육·의료 미래형 복합도시 진행 지난 6월 동국대 의료원 유치 양해각서가 체결되고 있다.
AD

박성호 부산진해경제자유구역청장은 지난 4월 프레스티지바이오파마 IDC를 찾아 고상석 대표와 함께 연구시설을 둘러보고 바이오산업 육성 방향을 논의했다. 박 청장은 "청년 일자리와 지역 경제의 새로운 성장동력을 만들겠다"고 설명했다.


문화·교육 환경 변화도 가속화되고 있다. 경자청은 지난 5월 부산시, 주한영국대사관, 로얄러셀스쿨 부산캠퍼스 설립추진단과 함께 영국문화마을 조성을 위한 투자양해각서를 체결했다. 영국 건축양식의 주거단지, 시계탑 거리, 공연·전시공간 등을 갖춘 복합 문화지구를 조성하는 사업이다.


박형준 부산시장은 로얄러셀스쿨 본교를 방문해 이사회 의장단과 부산캠퍼스 건립 로드맵을 논의했다. 1853년 설립된 로얄러셀스쿨은 영국 사립학교 평가기관(ISI)에서 '모든 영역 Excellent'를 받은 명문 교육기관으로, 부산캠퍼스는 2028년 하반기 개교를 목표로 하고 있다. 총사업비는 약 1749억원이며 학생 정원은 약 1350명 규모다.

'대파밭'서 글로벌 명품도시 자랐다… 명지국제신도시, 바이오·교육·의료 미래형 복합도시 진행 지난 5월 영국문화마을 설립을 위한 투자양해각서가 체결되고 있다.

부산 최초 외국교육기관 설립이 확정되면 해외 거주 요건 없이 내국인도 입학할 수 있어 지역 내 국제교육 환경의 질적 도약이 기대된다.


의료 인프라도 확충된다. 경자청은 지난 6월 부산시, 동국대학교, ㈜엠케이에이에이치와 복합 메디컬 타운 조성을 위한 양해각서를 체결했다. 개청 이후 21년 만에 이뤄낸 대학병원 유치로 서부산 의료 사각지대 해소와 글로벌 의료서비스 강화의 기반이 마련됐다.


동국대 의료원은 암 진료와 장기이식 등 고난도 분야에 강점을 가진 의료기관이다. 향후 명지지구에는 스마트병원 기반의 의료 복합단지가 조성된다. 디지털 헬스케어와 의료관광 연계 산업 확산도 기대된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박성호 청장은 "명지는 신도시를 넘어 일자리·교육·의료·문화가 함께 성장하는 글로벌 명품도시로 도약하고 있다"며 "부산진해경제자유구역의 중심에서 세계가 주목하는 미래도시 모델을 만들어가겠다"고 힘줬다.

'대파밭'서 글로벌 명품도시 자랐다… 명지국제신도시, 바이오·교육·의료 미래형 복합도시 진행 부산진해경제자유구역 명지국제신도시.



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기