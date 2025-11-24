본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"로보택시 리더는 테슬라 아닌 바이두…손익분기점 넘어" CNBC 분석

김성욱기자

입력2025.11.24 09:53

시계아이콘00분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

CNBC "로보택시, 중국이 미국 크게 앞서"
바이두, '아폴로 고' 1000대 이상 운영돼
손익분기점 넘어…'시험 운영' 美와 대조

전 세계 로보택시(완전 자율주행 택시) 분야에서 중국이 미국을 크게 앞서가고 있다는 보도가 나왔다. 23일(현지시간) 미국 경제매체 CNBC는 "로보택시 업계의 리더는 테슬라가 아니라 바이두"라고 보도했다.


"로보택시 리더는 테슬라 아닌 바이두…손익분기점 넘어" CNBC 분석 지난 6월 중국 후베이성 중부 우한에서 열린 도로 테스트 중 바이두의 아폴로 고 자율주행차의 모습. 신화연합뉴스
AD

앞서 로빈 리 바이두 최고경영자(CEO)는 지난주 실적 발표에서 "로보택시가 손익분기점에 도달했다"며 "로보택시 산업이 변곡점에 도달했다"고 선언했다. 바이두는 현재 중국 내 11개 도시에 '아폴로 고'라는 이름의 로보택시를 1000대 이상 운영하고 있다. 또 두바이를 비롯한 중동 등 해외 진출을 시도하고 있다.


CNBC에 따르면 이 밖에도 포니 AI, 위라드 등 중국 자율주행 업체들은 차량 공유업체 우버와 협력해 해외 시장 개척에 매진하고 있다.


반면 미국에서 가장 앞서가는 자율주행 업체인 구글의 자회사 웨이모는 현재 2500대 이상의 로보택시를 미국 전역에서 시험 운영하고 있다. 다만 아직 유료 운행은 하지 못하고 있으며, 내년부터 유료 운행에 들어간다. 중국 바이두가 이미 유료 영업을 실시해 손익분기점을 넘어선 것과 대조적인 상황이다.


"로보택시 리더는 테슬라 아닌 바이두…손익분기점 넘어" CNBC 분석 지난 6월 미국 텍사스주 오스틴에서 테슬라 로보택시가 도로를 달리고 있는 모습. 로이터연합뉴스

테슬라는 지난 6월 미국 텍사스주 오스틴에서 모델Y 차량을 이용한 자율주행 로보택시 서비스를 제한적으로 시작했고, 샌프란시스코로 이를 확대했다. 다만 현재까지는 무인이 아닌 안전요원이 동승한 상태로 운행된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

투자은행 골드만삭스에 따르면 로보택시 시장은 오는 2030년까지 시장 규모가 250억달러(약 36조 7675억원) 이상에 달할 것으로 예상된다. 국내의 경우 지난 9월 이재명 대통령이 자율주행 관련 산학연 관계자들과 만난 자리에서 "지방 중간 규모 도시 하나를 통째로 자율주행 규제 샌드박스로 지정하자"고 말한 바 있다. 다만 2026년도 예산안에 따르면 자율차 상용화 사업 예산을 8273억원으로 늘리기로 했으나, 도시를 지정해 시범지구로 운영하는 방안은 반영되지 않았다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기