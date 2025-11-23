KB부동산 "11월 서울 아파트 매매가 5년2개월만에 최고 상승률"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동작·마포 등 '한강벨트'가 주도

서울 송파구 잠실아파트. 조용준 기자

이달 서울 아파트 매매가격이 KB부동산 조사 기준으로 약 5년 만에 최고 상승률을 기록한 것으로 나타났다.

23일 KB부동산이 발표한 11월 전국 주택가격 동향을 보면 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.72% 상승했다. 이는 2020년 9월(2.00%) 이후 5년 2개월 만의 최고 상승률이다.

지난달 기록한 올해 최고 상승률(1.46%)보다 상승 폭이 0.26%포인트 확대했으며, 18개월 연속 상승세를 이어가고 있다.

주택시장 안정화 10·15 대책에도…한강벨트 중심으로 급등

시도별 아파트 매매가격변동률. KB부동산

이번 조사는 지난 10일 기준으로 실시됐다. 서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역으로 지정한 10·15 대책 발표 이후 상황이 반영된 것이다.

강화된 대출규제와 2년 실거주 의무 부여로 거래가 위축되고 매물이 감소했는데도, 향후 가격 상승 기대감으로 소수 매물이 높은 가격에 거래되면서 상승 폭이 오히려 커진 것으로 풀이된다.

지역별 상승률을 보면 동작구가 3.94%로 2018년 9월(4.41%) 이후 최고 상승률을 기록했다. 이어 성동구(3.85%), 광진구(3.73%), 마포구(3.41%), 송파구(2.74%), 중구(2.70%), 강동구(2.35%) 등 한강벨트 권역이 높은 상승률을 보였다.

서울 주요구 아파트 매매가격 변동률. KB부동산

서울 25개 자치구 중 전월에 이어 이달에도 가격이 하락한 지역은 없었다.

수도권은 0.78% 상승했으며, 서울(1.72%)과 경기(0.49%), 인천(0.02%) 모두 올랐다.

경기도는 6개월째 상승세를 유지했다. 성남시 분당구(3.81%)와 수정구(2.91%), 광명시(2.36%), 하남시(2.18%), 과천시(2.00%), 용인시 수지구(1.87%) 등이 높은 상승률을 기록했다.

전국 아파트 매매가격은 0.41% 올라 전월(0.28%)보다 상승 폭이 0.13%포인트 확대됐다.

시가총액 상위 50개 아파트 단지를 지수화한 'KB선도아파트 50' 지수는 130.7로 전월 대비 1.19% 상승해 21개월 연속 오름세를 이어갔다. 다만 상승률은 10월(2.18%)보다 약 1%포인트 줄었다.

전셋값도 28개월째 상승

전국 아파트 전셋값은 0.29% 올라 9개월 연속 상승했다. 서울은 0.56% 상승하며 28개월째 오름세를 유지했다.

서울에서는 강동구(1.58%), 광진구(1.04%), 송파구(0.90%), 동작구(0.80%) 등의 전셋값 상승 폭이 컸다.

전국 매매가격 전망지수는 104.1로 3개월 연속 기준점 100을 넘어 집값 상승 전망이 우세했다.





서울은 전월보다 16.6포인트 하락한 107.8, 경기는 106.5, 인천은 99.1로 조사됐다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

