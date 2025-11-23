본문 바로가기
안동, 2025년 ‘전환의 문’을 열다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.23 16:03

도시의 기준을 바꾼 10대 이슈
산업·문화·교통·생활 전 분야 대도약

안동시가 21일 발표한 '2025 안동시 10대 시정이슈'는 지방 도시의 변화를 넘어 '도시의 진화'를 보여주는 기록이다. 전 직원 설문을 기반으로 한 이번 결과는 공직사회가 체감한 변화를 객관적으로 압축해, 안동이 어떤 속도로 도약해왔는지를 명확히 드러낸다.

안동, 2025년 ‘전환의 문’을 열다 10대 이슈’로 본 안동의 도약과 전환의 한 해
올해 가장 큰 이슈는 3월 대형 산불 이후의 회복 과정이었다. 주거 지원과 복구 인력 투입, 전국에서 모인 성금과 자원봉사가 더해지며 안동의 공동체적 회복력이 더욱 또렷하게 확인됐다. 직원들은 2025년을 "재난을 넘어 시민이 다시 일어선 해"로 꼽았다.


15년의 숙원 끝에 완전히 개통된 국도대체우회도로 역시 올해의 주요 전환점으로 기록됐다. 도심 교통 부담이 한층 완화됐고 이동 편의가 크게 향상되면서 시민 만족도 역시 높아졌다. 지역 물류 흐름이 빨라진 점은 지역경제 활성화에도 직접적 효과를 냈다.


생활 분야의 변화도 두드러졌다. 여름철 시민들의 새로운 힐링 공간으로 떠오른 '물속 걷는 길'은 도심 내 자연과 휴식의 방식 자체를 바꿔놓았다. 모바일 안동사랑 상품권 구매 한도 상향과 각종 프로모션 강화는 소상공인의 매출 증가로 이어지며 지역경제 체감 효과가 컸다는 평가다.


문화·관광 분야는 2025년 안동의 가장 역동적인 성장축이었다. 안동국제탈춤페스티벌은 160만 명의 방문객을 기록하며 글로벌 축제로 자리매김했고, 안동 암산 얼음 축제·안동 슈퍼스타 등 사계절 축제들은 전반적으로 상승곡선을 그렸다. 여기에 안동이 '2026 동아시아 문화도시'로 최종 선정되면서, 한·중·일 문화교류를 이끄는 국제도시로의 위상을 갖추게 됐다.


미래산업 분야에서는 국가 첨단 백신 개발센터 착공이 가장 큰 주목을 받았다. 백신 후보물질 발굴·비축 등 감염병 대응 핵심 역할을 수행하게 될 이 기관은 안동 바이오 클러스터의 완성도를 높이는 핵심축으로 평가된다.


또한 안동소주와 안동찜닭이 한일 정상회담 공식 만찬에 오르며 지역 미식의 글로벌 경쟁력이 한층 강화됐다. 전통주·종가음식 등이 세계 무대에서 재조명된 것은 '안동 미식'의 국제화 가능성을 가시화한 사건으로 평가된다.


교육혁신 분야에서는 전국 최초 국·공립대 통합으로 출범한 국립경국대학교가 의미 있는 모델로 주목받았다. 지역 인재 양성과 지산학 협력 체계 구축 등 '지역 기반 미래대학' 모델을 구현했다는 점에서 구조적 성과로 평가된다.


권기창 안동시장은 "2025년은 산업·문화·교통·생활 전 분야에서 분기점을 맞은 해였다"라며 "10대 이슈는 시민과 함께 만든 성과이며, 2026년에는 변화의 효과를 시민이 실제로 체감하는 데 집중하겠다"고 강조했다.


안동, 2025년 '전환의 문'을 열다

기자는 "2025년의 안동은 더 '전통의 도시'라는 익숙한 이미지에 머무르지 않고, 산업과 문화, 미래기반까지 재편하며 새로운 도시 모델을 제시했다"고 평가한다. 2025년의 도약은 끝이 아니라 2026년을 향한 더 큰 변화의 시작점이라는 점에서 그 의미가 더욱 크다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
