구미경찰서, “청렴·인권 실천의 날” 개최

청렴과 인권 실천하는 경찰문화 확립

경북 구미경찰서는 지난 20일 인근 금오동산 금오정에서 '청렴 및 인권 실천의 날' 행사를 개최했다.

이번 행사는 경찰의 윤리적 의무와 사회적 책임을 되새기며, 청렴과 인권을 실천하는 경찰문화를 확립하기 위해 마련됐다.

행사는 구미경찰서 청렴 선도그룹 초심회 구성원 20여명이 함께 하였으며, 청렴 및 인권 존중의 중요성을 강조하는 다양한 프로그램이 진행됐다.





금오동산 금오정에서 '청렴 및 인권 실천의 날' 행사 개최후 단체촬영/구미경찰서 제공

유오재 구미경찰서장은 "청렴과 인권을 실천하는 중요한 날을 맞이하여 우리가 왜 청렴과 인권 존중을 마음에 새겨야 하는지에 대해 함께 생각해보는 시간을 가지게 되어 매우 뜻깊다"며 "이 가치는 우리 각자가 일상에서 실천해야 할 중요한 원칙이며, 오늘 이 자리를 계기로 주변에도 그 의미를 널리 전파하여, 더 나은 조직문화를 만들어 가는 길잡이가 되기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

