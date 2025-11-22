아이폰-구글폰, 간편·초고속 사진전송 '에어드롭' 된다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플 동의 없이 구글이 자체 구현

구글이 신형 스마트폰 '픽셀 10'을 공개하며 자사의 파일 전송 기능 '퀵 셰어'를 애플의 '에어드롭'과 호환하겠다고 밝혔다. 에어드롭은 애플 생태계에서만 작동하는 대표적인 기능인데, 호환이 되지 않아 오랫동안 사용자 불편의 대표 사례로 꼽혀 왔다.

21일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 구글은 전날 새로운 '픽셀 10' 시리즈를 발표했다. 그러면서 최신 기기에서 애플 에어드롭을 활용할 수 있는 자체 기술을 개발했다고 밝혔다. 현재는 픽셀 10에서만 사용 가능하지만, 향후 지원 기종을 늘릴 계획이라는 설명이다. 안드로이드와 아이폰 사용자 간에도 기기 자체 기능만을 이용해 빠르고 안전한 파일 공유가 가능해질 길이 열린 셈이다.

셀 10 시리즈에서 퀵 쉐어는 에어드롭과 연동돼 안드로이드 폰과 아이폰 간의 안전한 파일 전송이 더욱 원활하게 이뤄지고 있다. 구글 블로그 갈무리

퀵 쉐어와 에어드롭 같은 근거리 무선 파일 공유 기능은 대부분 블루투스와 와이파이 다이렉트 기술을 결합해 작동한다. 블루투스를 통해 주변 기기를 탐색하고 연결을 설정한 뒤, 실제 파일 전송 시에는 훨씬 빠른 속도를 제공하는 와이파이 다이렉트 기술로 전환해 데이터를 주고받는 방식이다.

에어드롭은 빠른 전송 속도와 높은 안정성을 자랑하며 애플 OS 사용자의 필수 기능으로 자리 잡았다. 구글은 이를 벤치마킹해 안드로이드 기기 간 파일을 주고받는 퀵 셰어를 서비스해 왔지만, 두 기능 사이에는 직접 전송이 불가능했다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 애플에 에어드롭을 외부 기기에도 개방하라고 권고했지만, 애플은 보안·프라이버시 우려를 이유로 거부해 왔다.

구글 대변인은 "가족과 친구들끼리 소중한 순간을 공유하는 데 어떤 기기를 쓰는지는 중요하지 않다"며 "공유는 그저 '그냥 된다(just work)'는 느낌이어야 한다"고 말했다. 이어 "이번 업데이트는 소비자 편익을 극대화하기 위한 필수 조치"라며 "RCS가 메시지 규격으로 표준화돼 시장을 바꾼 것처럼 에어드롭·퀵 셰어 연동도 기본 기능이 될 것"이라고 했다.

구글에서 보안·프라이버시를 총괄하는 데이브 클라이더마허 부사장은 "이 기능은 편법(workaround)을 쓰지 않는다"며 "단말기 간 직접 연결(P2P) 방식으로 작동해 데이터가 서버에 업로드되는 일은 없고 그만큼 기록이나 개인정보를 수집하지 않는다"고 설명했다.





현재까지 애플은 구글의 발표에 대해 어떠한 공식적인 입장도 내놓지 않은 상태다. 구글이 다소 기습적으로 애플의 생태계 개방 시도에 나선 만큼 보다 신중한 태도를 보이는 것으로 풀이된다. 애플이 사용자 편의성을 위한 구글과의 상호 운용성을 수용할지, 애플 특유의 폐쇄적 생태계 보호를 위해 차단에 나설지 주목된다．





