"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]

①'쉬었음' 청년 비중 상승세…심각성 커져
②"반도체 가격 급등"…10월 생산자물가 두 달 연속↑
③이달 20일까지 수출 8.2% 증가…반도체 26.5%↑·車 22.9%↑
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…12월 금리인하 기대 기대감
○뉴욕연은 총재 "금리 추가조정 여지 남아" 발언
○"트럼프 정부, 엔비디아 H200 中 수출 검토" 보도에 상승 탄력
■ "원하는 일자리 없어" 아우성 43% 급증…청년 셋 중 하나는 방황 중
○"원하는 일자리 없다" 말하는 청년들
○"다년간의 전문가 관찰과 도움 필요"
■ "반도체 가격 오르고 금값 뛰고…" 생산자물가 두달째 상승
○금·은·동 등 국제 시세 오르며 제품 가격↑
○금융 및 보험서비스, 위탁매매 수수료 중심↑
■ '반도체·車 호조' 이달 20일까지 8.2%↑…"6개월 연속 플러스 전망"(종합)
○반도체 26.5%·승용차 22.9%↑
○대미수출 5.7%↑…무역흑자 24억달러
○JP모간·소시에테 등 자체 스테이블 코인 도입 잰걸음
○한국은 아직 걸음마 단계
○관련법 조속히 마련해야
○하나은행, 오는 25일부터 영업점에서도 주담대·전세대출 취급 중단
○비대면 주담대 중단 및 월별 취급한도 부여 등 타행도 상황 비슷
○연 6~7%대 고금리도 부담
○국내
신영스팩11호 코스닥 상장, 확정공모가 2000원
에임드바이오 코스닥 청약, 확정공모가 1만1000원
엔에이치스팩32호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원
테라뷰홀딩스 코스닥 청약, 예정공모가 7000~8000원
○해외
14:00 싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (10월)
18:00 독일 기대평가지수 (11월)
23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰
