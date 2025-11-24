본문 바로가기
"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]

입력2025.11.24 08:00

[한 눈에 읽기]
①'쉬었음' 청년 비중 상승세…심각성 커져
②"반도체 가격 급등"…10월 생산자물가 두 달 연속↑
③이달 20일까지 수출 8.2% 증가…반도체 26.5%↑·車 22.9%↑

"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…12월 금리인하 기대 기대감

○뉴욕연은 총재 "금리 추가조정 여지 남아" 발언

○"트럼프 정부, 엔비디아 H200 中 수출 검토" 보도에 상승 탄력

■ "원하는 일자리 없어" 아우성 43% 급증…청년 셋 중 하나는 방황 중
○20대, 지난 2월 7.9%까지 치솟아
○"원하는 일자리 없다" 말하는 청년들
○"다년간의 전문가 관찰과 도움 필요"
■ "반도체 가격 오르고 금값 뛰고…" 생산자물가 두달째 상승
○반도체 수요 강세로 가격 큰 폭 상승
○금·은·동 등 국제 시세 오르며 제품 가격↑
○금융 및 보험서비스, 위탁매매 수수료 중심↑
■ '반도체·車 호조' 이달 20일까지 8.2%↑…"6개월 연속 플러스 전망"(종합)
○관세청, 11월1~20일 수출입 현황
○반도체 26.5%·승용차 22.9%↑
○대미수출 5.7%↑…무역흑자 24억달러
그래픽 뉴스 : "선진국은 스테이블코인 활성화 중…韓도 빨리 관련법 마련해야"
"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]

○JP모간·소시에테 등 자체 스테이블 코인 도입 잰걸음
○한국은 아직 걸음마 단계
○관련법 조속히 마련해야

the Chart : 영업점도 주담대 막혔다…연말 대출 절벽 현실화
"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]

○하나은행, 오는 25일부터 영업점에서도 주담대·전세대출 취급 중단
○비대면 주담대 중단 및 월별 취급한도 부여 등 타행도 상황 비슷
○연 6~7%대 고금리도 부담

오늘 핵심 일정

국내

신영스팩11호 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

에임드바이오 코스닥 청약, 확정공모가 1만1000원

엔에이치스팩32호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

테라뷰홀딩스 코스닥 청약, 예정공모가 7000~8000원


해외

14:00 싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (10월)

18:00 독일 기대평가지수 (11월)

23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰


지금 뜨는 뉴스

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 9℃(3) ｜최고기온 : 15℃(0℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 60%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

