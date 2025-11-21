본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

32살 연상과 결혼한 20대 백악관 대변인…"이례적이나 정말 훌륭한 남자"

윤슬기기자

입력2025.11.21 14:31

시계아이콘00분 56초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

美팟캐스트서 개인사 공개
"'32살' 나이차 이례적이지만…멋진 사람"

미국 백악관 최연소 대변인 캐롤라인 레빗(28)이 32살 연상의 남편과 결혼하게 된 배경을 밝혔다.


32살 연상과 결혼한 20대 백악관 대변인…"이례적이나 정말 훌륭한 남자" 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인과 남편 니콜라스 리치오. 레빗 대변인 인스타그램
AD

20일(현지시간) 미국 뉴스위크에 따르면 레빗 대변인은 팟캐스트 '팟 포스 원(Pod Force One)'에서 남편에 대해 언급했다.


사회자가 "또래 남성 중 성숙한 사람을 찾지 못한 것이냐"고 묻자, 레빗 대변인은 "솔직히 말하면 그렇다"고 웃으며 답했다.


레빗 대변인은 2022년 뉴햄프셔주 연방 하원의원 1선거구에 출마하면서 부동산 사업가 니콜라스 리치오(59)를 처음 만났다. 그는 공화당 경선에서 승리했지만 본선에서는 민주당의 크리스 파파스에게 패배했다. 리치오는 뉴햄프셔주를 기반으로 부동산 개발업체 '리치오 엔터프라이즈'(Riccio Enterprises LLC)'를 운영하고 있다.


레빗 대변인은 2023년 약혼했고 결혼 시점은 명확히 알려지지 않았다. 두 사람은 지난해 7월 아들 니콜라스 로버트 리치오를 출산했다.


나이 차와 관련해 레빗 대변인은 "매우 이례적인 관계"라고 인정했다. 그는 "남편은 정말 훌륭한 사람"이라며 "처음에는 친구로 알고 지냈지만 시간이 지나 사랑에 빠졌다. 지금은 결혼해 아름다운 아이도 있다"고 말했다.


또 레빗 대변인은 남편을 "매우 내성적이고, 언제나 뒤에서 조용히 응원하는 사람"이라고 설명했다.


레빗 대변인은 2024년 미국 대선에서 도널드 트럼프 대통령이 승리한 뒤 백악관 대변인으로 지명됐다. 당시 트럼프는 그를 "똑똑하고 강인하며 매우 유능한 인물"이라고 평가했다. 앞서 레빗 대변인은 트럼프 대통령의 대선 캠프와 대통령직 인수위원회 대변인을 맡은 바 있다.


32살 연상과 결혼한 20대 백악관 대변인…"이례적이나 정말 훌륭한 남자" 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인의 가족. 레빗 대변인 인스타그램

레빗 대변인은 남편의 일에 대해 "자수성가한 인물"이라며 "그는 자신의 커리어를 확고히 쌓았고, 이제는 내 일을 전폭적으로 지지해줄 수 있는 위치에 있다"고 말했다.


레빗 대변인은 자신의 부모 역시 처음에는 남편을 받아들이기 어려워했다고 털어놨다. 그는 "쉽지 않은 대화였다"며 "하지만 부모가 남편의 인품과 나를 얼마나 아끼는지를 알게 되면서 금세 자연스러워졌다"고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 인터뷰는 미국에서도 화제를 모았다. 미국 누리꾼들은 "32살 차이는 흔치 않은 편"이라며 놀라움을 보이는가 하면, "나이가 무슨 상관이냐. 서로 사랑하면 된다"는 응원을 보내기도 했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기