32살 연상과 결혼한 20대 백악관 대변인…"이례적이나 정말 훌륭한 남자"

美팟캐스트서 개인사 공개

"'32살' 나이차 이례적이지만…멋진 사람"

미국 백악관 최연소 대변인 캐롤라인 레빗(28)이 32살 연상의 남편과 결혼하게 된 배경을 밝혔다.

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인과 남편 니콜라스 리치오. 레빗 대변인 인스타그램

20일(현지시간) 미국 뉴스위크에 따르면 레빗 대변인은 팟캐스트 '팟 포스 원(Pod Force One)'에서 남편에 대해 언급했다.

사회자가 "또래 남성 중 성숙한 사람을 찾지 못한 것이냐"고 묻자, 레빗 대변인은 "솔직히 말하면 그렇다"고 웃으며 답했다.

레빗 대변인은 2022년 뉴햄프셔주 연방 하원의원 1선거구에 출마하면서 부동산 사업가 니콜라스 리치오(59)를 처음 만났다. 그는 공화당 경선에서 승리했지만 본선에서는 민주당의 크리스 파파스에게 패배했다. 리치오는 뉴햄프셔주를 기반으로 부동산 개발업체 '리치오 엔터프라이즈'(Riccio Enterprises LLC)'를 운영하고 있다.

레빗 대변인은 2023년 약혼했고 결혼 시점은 명확히 알려지지 않았다. 두 사람은 지난해 7월 아들 니콜라스 로버트 리치오를 출산했다.

나이 차와 관련해 레빗 대변인은 "매우 이례적인 관계"라고 인정했다. 그는 "남편은 정말 훌륭한 사람"이라며 "처음에는 친구로 알고 지냈지만 시간이 지나 사랑에 빠졌다. 지금은 결혼해 아름다운 아이도 있다"고 말했다.

또 레빗 대변인은 남편을 "매우 내성적이고, 언제나 뒤에서 조용히 응원하는 사람"이라고 설명했다.

레빗 대변인은 2024년 미국 대선에서 도널드 트럼프 대통령이 승리한 뒤 백악관 대변인으로 지명됐다. 당시 트럼프는 그를 "똑똑하고 강인하며 매우 유능한 인물"이라고 평가했다. 앞서 레빗 대변인은 트럼프 대통령의 대선 캠프와 대통령직 인수위원회 대변인을 맡은 바 있다.

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인의 가족. 레빗 대변인 인스타그램

레빗 대변인은 남편의 일에 대해 "자수성가한 인물"이라며 "그는 자신의 커리어를 확고히 쌓았고, 이제는 내 일을 전폭적으로 지지해줄 수 있는 위치에 있다"고 말했다.

레빗 대변인은 자신의 부모 역시 처음에는 남편을 받아들이기 어려워했다고 털어놨다. 그는 "쉽지 않은 대화였다"며 "하지만 부모가 남편의 인품과 나를 얼마나 아끼는지를 알게 되면서 금세 자연스러워졌다"고 설명했다.





이번 인터뷰는 미국에서도 화제를 모았다. 미국 누리꾼들은 "32살 차이는 흔치 않은 편"이라며 놀라움을 보이는가 하면, "나이가 무슨 상관이냐. 서로 사랑하면 된다"는 응원을 보내기도 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

