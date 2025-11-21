'서부지법 폭력 난동 배후 혐의' 전광훈 목사 경찰 재출석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 경찰에 재출석했다.

연합뉴스

AD

서울경찰청 안보수사과는 21일 오후 2시 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의를 받는 전 목사를 피의자 신분으로 조사할 예정이다.

전 목사는 오후 1시께 서울 종로구 옥인동 서울청 별관 건물로 출석했다. 취재진을 피해 차에 탑승한 채 별관 경내로 향했다.

지난 18일 전 목사는 경찰 출석 2시간여 만에 지병을 이유로 귀가한 바 있다.

첫 출석 직전 그는 취재진과 만나 "서부지법 사태는 우리와 관계가 없다"며 혐의를 전면 부인했다.





AD

경찰은 지난 1월18일 발생한 서부지법 폭력 난동 사태를 부추긴 배후로 전 목사를 지목하고 수사를 이어왔다. 전 목사는 신앙심을 내세워 심리적 지배(가스라이팅)를 하고 측근과 보수 유튜버들에게 자금을 전하는 등 사태를 교사한 혐의를 받는다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>